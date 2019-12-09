3D Maket 10’uncu yılında 3 kat büyüdü

09 Aralık 2019

BURSA (DÜNYA) - Açılışta konuşan 3d Maket Genel Müdürü Nedim Yılmaz, “2010 yılında 30 metrekare bir dükkânda ve tek başıma çıktığım bu yolda, bugün yaklaşık 800 metrekare alana sahip bir atölye ve 15 kişilik ekibimiz, Bursa merkez ve İstanbul’daki ofisimizle Türkiye’nin 4 bir yanına hizmet veriyoruz. Hazırladığımız maketler, Edirne’den Muş’a, Antalya’dan Samsun’a kadar gerek inşaat firmaları, gerekse müzelerde sergileniyor. Bursa firması olarak, kendi alanımızda ülkemize kattığımız değerlerle ve özellikle yurtdışına hazırlayıp gönderdiğimiz maketlerle, ülkemizi temsil ettiğimiz için de gurur duyuyoruz” diye konuştu.

Konut projelerinin yanı sıra, tarihi değerlerin maketleri üzerine de çalıştıklarını belirten Yılmaz, “Soğanlı Kentsel Dönüşümü projesi için yaptığımız maket, 70 metrekare olup Türkiye’deki sayılı büyük maketlerdendir. Topkapı Sarayı’nın ilk defa tam maketi tarafımızdan yapılmış olup, geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanımızın da ziyaret ettiği Malazgirt Millî Parkı ve Panorama müzesinde sergilenmektedir. Son olarak Tacikistan’daki 3 büyük inşaat projesinin maketlerinin yapımı da devam ediyor. Ayrıca 7 şehir maketi yaptığımızı da sözlerime eklemeliyim. Dilerim bir gün kendi şehrim olan Bursa’nın da maketini yapmak bana kısmet olur” dedi. 3 yılda ortalama 3 kat büyüdüklerini ifade eden Nedim Yılmaz, hedeflerinin 3 yıl sonra 2 bin 500 metrekarelik bir fabrikada faaliyet göstermek olduğunu açıkladı.