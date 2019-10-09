3T vizyonuyla tarımsal üretimde öncü kent olacak

09 Ekim 2019

BURSA (DÜNYA) - Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Ankara’da gerçekleştirdiği program kapsamında Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin’i ziyaret ederek, Karacabey’deki tarımsal kalkınmaya yönelik çalışmaları ve üreticileri destekleyecek projeleri konuştu. Ziyarette Bakan Yardımcısı Fatih Metin, tarımsal üretim denince ülkemizde ilk akla gelen kentlerden biri olan Karacabey’e çok önem verdiklerini ifade ederek, ilçede gerçekleşen çalışmaları yakından takip ettiklerini ifade etti.

Belediye Başkanı Ali Özkan da “Göreve geldiğimizden beri Karacabey’in her yönüyle gelişimini esas alarak, ‘benzersiz kent’ hedefiyle yola çıktık. 3T vizyonuyla birlikte çok şükür bugüne kadar da ilçemizde çok önemli adımlar atmayı başardık. Tabii tarım ve hayvancılık faaliyetleri Karacabey'in vazgeçilmez değerlerinin başında geliyor. Çünkü Karacabey denince ilk akla gelen tarım ve bereketli topraklardır. Örneğin, Türkiye’nin salçalık domates ihtiyacının yarısı Karacabey’den karşılanıyor. Tarıma dayalı sanayinin de ilçemizde oldukça köklü bir geçmişi var. Bu konuda gerçek bir tarım kentinde yaşayan bizler, verimli topraklarımızın korunması konusunda son derece hassas ve duyarlıyız. Tarıma duyarlı yeni sanayi tesisleri kazandırmak için de temaslarımız sürüyor. Karacabey zaten geçmişten bu yana, dünya ve Türkiye ölçeğinde önemli markaların üretim üssü konumunda yer alıyor. Ayrıca İstanbul-Bursa- İzmir otoyolu, TEKNOSAB gibi devletimizin gerçekleştirdiği büyük ölçekli yatırımlarla da Karacabey her geçen gün değerini daha da artırıyor. Bizler de yapacağımız çalışmalarla kentimizi geleceğe taşıma hedefindeyiz” dedi.

Bakan Pakdemirli Karacabey’e geliyor

Öte yandan, 11 Ekim Cuma günü önce Bursa’ya akabinde Karacabey’e gelecek olan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin Karacabey programı netleşti. Bakan Pakdemirli, Cuma namazının ardından Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'nden saat 14.00 itibariyle Karacabey'e hareket edecek ve ilk olarak Kurşunlu sahil kasabasında balıkçılarla öğle yemeği yiyecek. Daha sonrasında, Karacabey ıhlamur ve bal ormanlarını ziyaret ederek köylülerle bağ sağımı yapılmasına eşlik edecek olan Bakan Pakdemirli, akabinde de Karacabey defne tesisini ziyaret ederek, Karacabey programını noktalayacak.