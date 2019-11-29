4. Ayakkabı ve Deri Ürünleri Fuarı 4 Aralık'ta kapılarını açıyor

29 Kasım 2019

BURSA (DÜNYA) - Yaz Sezonu kreasyonuyla hazırlıkları tamamlanan fuarın açılışı, 4 Aralık’ta gerçekleşecek. Türkiye’deki ayakkabı üreticilerini aynı çatı altında buluşturacak olan 4. Ayakkabı ve Deri Ürünleri Fuarı, Türkiye’nin farklı bölgelerinden pek çok sektör profesyonellerini bir araya getirecek. Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu, Bursa Ayakkabıcılar ve Benzerleri Esnaf ve Sanatkârlar Odası, Bursa İhtisas Deri Organize Sanayi Bölgesi, BTSO Deri ve Ayakkabı Ürünleri Komitesi ve KOSGEB destekleriyle düzenlenen fuar, ayakkabı sektörünü buluşturacak.

“Ayakkabı ve deri sektörü Bursa’da çok güçlü”

4. Ayakkabı ve Deri Ürünleri Fuarı ilgili değerlendirmede bulunan Network Fuarcılık Genel Müdürü Hasan Eker, “Geçen yıl başladığımız, yaz ve kış ayrı kreasyonlar olmak üzere yılda 2 kez gerçekleştirdiğimiz fuarımızın 4.’sünü yapmaktan son derece mutluyuz. Çünkü ayakkabı ve Deri sektörü Bursa’da çok güçlü. Fuarımız yine ayakkabı ve deri ürünleri sektörü temsilcilerini bir araya getirip üretici ve tedarikçilerin buluşma noktası olacak. Sadece sektör profesyonellerine açık olan fuarımızda, firmalar arası ikili görüşmelerin sektöre olumlu katkılar yapacağına inanıyoruz. Fuarımıza, İstanbul, İzmir, Konya, Denizli, Sakarya ve Kahramanmaraş şehirlerinden firmalarla birlikte yabancı alım heyetleri ağırlayacağız. Fuarların sürekliliğinin başarıya ulaştığı gerçeğinden hareketle, geçen yıl başladığımız fuarımız yoluna doludizgin devam ediyor” ifadelerini kullandı.