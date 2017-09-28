28 Eylül 2017

Zehra Oruç



BURSA- Gıda sektöründe yaşanan değişimleri doğru anlama ve teknolojiyle daha sürdürülebilir bir gıda geleceği yaratma amacıyla sektörün tüm oyuncuları 4. Bursa Uluslararası Gıda Kongresi’nde buluştu. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde (AKKM) ‘Gıda Sektöründe Yeni Yaklaşımlar’ ana temasıyla düzenlenen kongre yarın sona eriyor. İki gün sürecek kongrenin açılış konuşmasını yapan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, sanayide olduğu gibi tarımda da inovasyon, teknoloji altyapısı, girişimcilik ve startup yatırımlarıyla 17-18 milyar dolarlık ihracat eşiğini aşarak, 2023 hedefi olan 40 milyar dolarlık ihracat seviyesine ulaşılacağını aktardı. Burkay, Ekonomi Bakanlığı öncülüğünde başlatılan Gıda Ur-Ge projesinin firmalara uluslararası alanda rekabet gücü kazandırdığını vurgulayarak, "Food Point kurumsal kimliği adı altında gerçekleştirdiğimiz Gıda Ur-Ge projesi kapsamında, bugün kongreyle eş zamanlı olarak 25 ülkeden 200 iş adamını Bursa iş dünyamızla buluşturduk. Özellikle Körfez ülkelerinden firmaların yoğun katılımıyla düzenlenen alım heyeti organizasyonunun Bursa'nın dış ticaretine önemli katkılar sunacağına inanıyorum" dedi.

"Gıda artık akılla bilgiyle ve inovasyonla buluşmuş"

Merinos AKKM öte yandan, BTSO’nun Gıda Ur-Ge Projesi kapsamında alım heyeti organizasyonuna da ev sahipliği yaparak, Bursalı gıda sanayicilerini 25 ülkeden 200’e yakın yabancı alıcıyla buluşturdu. Bursa Valisi İzzettin Küçük, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve gıda sektörü temsilcileri alım heyeti organizasyonu kapsamında açılan firmaların stantlarını ziyaret etti. ‘Food Point’ kurumsal kimliğiyle ikincisi bu yıl gerçekleştirilen alım heyeti organizasyonunun açılışında konuşan Bursa Valisi İzzettin Küçük, "Burada tohumdan son tüketiciye kadar gıda ile ilgili olan, gerek dünya ve Türkiye gerek Bursa ile ilgili tüm konular değerlendiriliyor. Gıda artık akılla bilgiyle ve inovasyonla buluşmuş. Bugün bunu gördük" diye konuştu.