4. Kadın Girişimciler Alışveriş Şenliği başladı

27 Mayıs 2019

BURSA (DÜNYA) - İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası 4. Kadın Girişimciler Alışveriş Şenliği, Hikmet Şahin Kültürpark’ta başladı. Töreninin açılış konuşmasını yapan Kadın Girişimciler Kurulu İl İcra Komitesi Üyesi Müfide Karaduman, 4 yıl önce açılan ilk şenliğin 34 stant ile başladığını, bugün 100 katılımcıya ulaştıklarını söyledi.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ da oda olarak girişimcilik kültürünü yaygınlaştırarak yeni işletmelerin kurulması ve yeni yatırımların hayata geçmesi için çalışmalar yürüttüklerine işaret etti. Kadınların iş dünyasında daha fazla yer almaları için projeler geliştirdiklerini belirten Uğurdağ, “Şenliğimizi kadın girişimciliğini yaygınlaştırmak ve örnek işletmelerimizi girişimci adaylarımızla buluşturmak amacıyla düzenliyoruz. Şenlikte giyimden turizme, mobilyadan eğitime çeşitli sektörden 100 kadın girişimcimiz ürün ve hizmetlerini sergileyecek. Şenliğimizin hayata geçirilmesi için Odamız Kadın Girişimciler Kurulu azim ve gayretle çalıştı” diye konuştu.