40. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu gerçekleştirildi

03 Mart 2020

Osman ŞİŞKO-TRABZON



Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102’nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 40. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu koşuldu. Belediye binası önünde başlayan ve 8 ayrı ülkeden 534 atletin katılımı ile gerçekleştirilen maratona vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.



Yarı Maratonda dereceye girenler



Yarı maratonun erkekler kategorisinde 1 saat 3 dakika 3 saniyelik derecesiyle Kenyalı Edwin Mokua ilk sırayı alırken, 1.03.41'lik zamanıyla Kenyalı Sang Cheruiyot ikinci, 1.03.43'lük derecesiyle de Etiyopyalı Petene Regesa üçüncü oldu.Kadınlar kategorisinde ise Etiyopyalı Anea Weldetsadm 1.11.00'lık derecesiyle yarışı ilk sırada tamamladı. Weldetsadm'ın ardından 1.12.37'lik zamanıyla Kenyalı Daisy Kimeli ikinciliği, 1.13.00'lık zamanıyla Sevilay Eytemiş üçüncülüğü elde etti.



Halk koşusu ve 11,5 kilometre yarışı da yapıldı



Organizasyon kapsamında, 25.'si yapılan halk koşusu ile 5. kez düzenlenen 11,5 kilometre yarışı da gerçekleştirildi. Etkinliğin 11,5 kilometre yarışının erkekler kategorisinde, 40.22'lik zamanıyla Semih Bahar, kadınlar kategorisinde ise 45.35'lik derecesiyle Remziye Erman birinci sırayı aldı. Halk koşusunda erkeklerde Orhan Öztürk birinciliği, Muzaffer Altındaş ikinciliği, Sefa Şentürk üçüncülüğü elde ederken, kadınlar kategorisinde Şeyma Birinci birinci, Aleyna Kurt ikinci ve Kader Sağlam üçüncü oldu.



Gelecek yıl 41. "Nazar Boncuğu" Koşusu düzenlenecek



Zorluoğlu, gelecek yıl Nazar Boncuğu Koşusu düzenleyeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün başarı gösteren yerli ve yabancı kıymetli sporcularımızı Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı olarak yürekten kutluyorum. Hak ettikleri ödülleri kendilerine burada takdim ediyoruz. Bu maraton bizim için Trabzon için Trabzon'un tanıtımı için hayati öneme haiz. O bakımdan önümüzdeki yıllarda da Büyükşehir Belediyesi olarak, Valiliğimiz ve diğer kuruluşlarımızla birlikte çok daha güzel organizasyonlar gerçekleştireceğiz. Seneye 41'incisini inşallah gerçekleştireceğiz. Nazar Boncuğu Koşusu olacak. Onun için ben efsane sporcularımızı, maratoncularımızı, atletlerimizi şimdiden davet ediyorum. İnşallah seneye yine birlikte olacağız ve 41'inci yarı maratonu daha büyük bir coşkuyla kutlayacağız."



Konuşmaların ardından Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar tarafından 40. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu'nda dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.