40’ıncı yılını kutlayan Terraco Group,11 ülkede üretim yapıyor

30 Mayıs 2020

Boya ve yapı kimyasalları sektöründe 11 ülkede 18 ayrı üretim tesisi ile hizmet veren Terraco Group, bu sene kuruluşunun 40’ıncı yılını kutluyor. Şirket, 2020 yılı için Terracoat ürün grubunu Türkiye pazarında daha ön plana çıkarmayı ve ihracatın toplam ciro içindeki payını artırmayı hedefliyor. Terraco Eskişehir Genel Müdürü Rauf Göktaş, 1980 yılında kurulan Terraco Grup’un, Terraco A.Ş. olarak Türk inşaat sektöründeki faaliyetlerine 1988 yılında Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’ndeki üretim tesislerinde başladığını dile getirdi. Göktaş, Terraco’nun Türkiye ile birlikte Ürdün, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Vietnam, Kore, UK, Tayland, Rusya, Çin, Pakistan ve Cezayir olmak üzere 11 ülkede 18 ayrı üretim merkezinde üretim yaptığını ve İskandinav teknolojisini bu bölgelerde sektörün hizmetine sunduğunu ifade etti.

“Türkiye’de, ETAG 004 belgeli ilk ısı yalıtım sistemine sahip olan firmadır”

Terraco’nun, çevre dostu ve her zaman yenilikçi ürünleri ile yapı malzemeleri sektöründe saygın bir yere sahip olduğunu belirten Göktaş, “Terraco’nun ürün yelpazesinde İrlanda’da bulunan Ar-Ge bölümünün desteği ve kontrolü altında geliştirilerek farklı çözümler sunan, birbirini tamamlayabilen ve yeni teknoloji ile üretilen ürünler bulunmaktadır. Türkiye’de ilk olarak üretilmiş olan ürünlerin büyük kısmında Terraco’nun imzası bulunmaktadır. TSE ve EN standartları ile ürünlerini sertifikalandıran Terraco A.Ş. aynı zamanda Türkiye’de ETAG 004 belgeli ilk ısı yalıtım sistemine sahip olan firmadır. Terraco, yapı sahiplerinin istekleri ve yapının koşullarına uygun olarak gerçekleştirdiği üretimler ile Türk inşaat sektörüne farklı bir boyut getirmiş olmanın haklı gururunu yaşamaktadır” diye konuştu.

“Terracoat akrilik dekoratif son kat kaplama ürünleri mimari zarifliği ön plana çıkarıyor”

Bu sene kuruluşunun 40’ıncı yılını kutlayan Terraco Group’un çevre dostu ürünleri, sürdürülebilirlik politikası ile yapı sektörünün ihtiyacı olan ürün gruplarını sektöre sunduğunu söyleyen Göktaş, “Özellikle ısı yalıtım sistemlerinde, ETAG 004 Alpha ve ETAG 004 Perma sertifikaları ile Türkiye’de inşaat projelerinin aranılan ürünleri arasındadır. Mineral bazlı dekoratif sıvalara alternatif olarak üretilen Terracoat akrilik dekoratif son kaplama ürünleri zarif dokuları ile mimarlara yenilikçi bir yaklaşım sunmaktadır. Terraco, grup bazında uzun zamandır üretilen akrilik, silikon ve elastomerik dokulu duvar kaplamaları ürünlerinde uzmanlaşmıştır. Dünyanın farklı birçok coğrafyasında Terracoat ürün grubu üretilmekte ve son kat olarak tercih edilmektedir. Binaya sağladığı uzun ömürlü koruma ile birlikte mimarların bireysel tasarım ihtiyaçlarını da karşılamaktadır” ifadelerini kullandı.



Göktaş, performans kriterlerine göre gruplandırılan Terracoat ürün grubunun ‘akrilik’, ‘silikon esaslı’ ve ‘elastomerik’ olmak üzere üç gruba ayrıldığını, bu üç grupta yer alan ürünlerin ise renk, doku, efekt ve stilde sınırsız çeşidi bulunduğunu aktardı.



Ürün grupları hakkında bilgi veren Göktaş, şunları kaydetti: “Akrilik-Terracoat; UV ışınlarına ve koşullarına karşı koruma, alt tabakanın nefes almasını ve mükemmel esneme sağlıyor. Silokon-Terracoat sil; gelişmiş buhar geçirgenliği sayesinde, kaplama sistemleri diğer reçinelerden yüzde 50 daha uzun süre dayanıklılık gösterirken, kir tutma direnci ile yüzeyin daha temiz kalmasını sağlıyor. Su geçirmezlik özelliği ile de geliştirilmiş küf direncinin, son kat malzemenin uzun ömürlü olmasını destekliyor. Elastomerik- Terracoatflex ise; kaplama sistemindeki çatlakları köprüleyen, gelişmiş esnek film yapısına sahip olması nedeniyle sıfır derecenin altında bile film esneklik performansını koruyor. Diğer esnek sistemler ile kıyaslandığında, yüzeyin çapraz bağ oluşturma özelliği sayesinde kir tutma direnci gelişmiştir.”

“İhracatın toplam ciro içindeki payını artırmayı hedefliyoruz”

Göktaş, 2020 yılında Terracoat ürün grubunu Türkiye pazarında daha ön plana çıkarmayı hedeflediklerini belirterek “Ülkemizde yaşanan ekonomik kriz ve inşaat sektöründe oluşan daralma nedeni ile ihracata daha fazla ağırlık verilmiştir. Bu nedenle, hali hazırda Birleşik Krallık, İrlanda, Güney Afrika ve Gürcistan bölgelerine yoğun olarak devam eden ihracat faaliyetlerinin coğrafi olarak genişlemesi ile beraber yüzde 20 oranında artırılması hedeflenmektedir” dedi.