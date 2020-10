44. MODEF EXPO ekonomiye can verdi

23 Ekim 2020

BURSA (DÜNYA) - MODEF Fuarcılık binasında düzenlenen basın toplantısında 44. MODEF EXPO Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı sonuçlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı ve MODEF Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ, 5-10 Ekim tarihleri arasında toplam 14 bin 422 ziyaretçiyi ağırladıklarını ifade etti.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Yavuz Uğurdağ, “Dünya genelinde etkisini sürdüren Koronavirüs pandemisi sürecinde birçok organizasyon ve fuar gerçekleştirilemezken, gerek sektörden gerekse vatandaşlarımızdan gelen talepler üzerine MODEF EXPO Fuarımızı gerçekleştirme kararı aldık ve Sağlık Bakanlığımızın belirlediği tedbirlere uyarak 5 Ekim tarihinde 44. kez kapılarımızı tüm dünyaya açtık. 182 katılımcı firmamız ile birlikte pandemi tedbirlerine azami şekilde riayet ederek başarılı bir şekilde fuarı hayata geçirmiş olduk. Tabi fuarımız hazırlanırken Covid-19 tedbirleri dışında birçok başlığımız da vardı. Bu ara başlıklarda da çok ciddi bir efor sarf edildi. Bu organizasyonumuz, tüm başlıkların bir araya gelmesiyle oluşuyor” diye konuştu.

67 ülkeden fuara ziyaretçi

“MODEF EXPO Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarımız her yıl olduğu gibi bu yıl da hem yerli hem de yabancı alım heyetlerinin gözdesi olmayı başardı. Bu sene uçuşa açık olan birçok ülkeden ve değişik bölgelerden dış alım heyetleri ve ithalatçı firmalarımız fuarımızı ziyaret ettiler. Rakamlara baktığımızda, 78 ilimizden 11.078 profesyonel ziyaretçi, 67 ülkeden bin 239 profesyonel yabancı ziyaretçi ve 2 bin 105 biletli ziyaretçi olmak üzere toplamda 14 bin 422 ziyaretçinin 5-10 Ekim tarihleri arasında fuarımızı ziyaret ettiğini görüyoruz. Pandemi dönemi olmasına rağmen Asya kıtasından 23, Avrupa kıtasından 22, Afrika kıtasından 15 ve Amerika kıtasından ise 7 ülkeden olmak üzere toplam 67 ülkeden şehrimize ve fuarımıza yabancı ziyaretçilerin gelmiş olması, ne kadar doğru ve profesyonel bir iş gerçekleştirdiğimizin de bir kanıtıdır. Bu güvenin oluşmasında çalışmalarımıza katılım gösteren ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Şehrimizin ve İnegöl Mobilyasının tüm dünyaya tanıtılması ve hak ettiği noktalara ulaşması adına her zaman çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İnşallah pandemi sürecini de atlatarak daha sağlıklı ortamlarda her zamanki gibi üzerine katarak daha iyi işler ortaya koymayı temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.