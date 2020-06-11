5 firma karpuz tarlasında yat üretiyor

11 Haziran 2020

FİKRİ CİNOKUR-ANTALYA

Manavgat Irmağı kenarında turizmin gelişmesiyle birlikte lüks otellerle çevrilen karpuz tarlalarında üretim yapan tersane işletmeleri, belediye imar planında tersane alanı gösterilmediği için Hazine arazisi üzerinde 35 yıldır geçici işletme ruhsatıyla tekne ve yat üretiyor ve bölgede istihdam sağlayarak kalifiye eleman yetişmesine de katkıda bulunuyor.

Çobanyıldızı Yatçılık firma sahibi 61 yaşındaki Ramazan Taş, karpuz tarlası olan alanda yüzlerce tekne ve yat yaparak Türkiye'nin dört bir yanına gönderdiklerini veya ihraç ettiklerini söyledi.

Manavgat Irmağı girişinde karpuz tarlasında faaliyette bulunan tersanelerin ilçe ekonomisine en az 2,5 milyar lira değer kattıklarını belirten Taş, çekek yeri ve tersanelerde bugüne kadar yüzlerce yat ve günübirlik ticari tekne ürettiklerini, müşterinin isteğine göre de tekne yaptıklarını kaydetti. Taş, şöyle konuştu: “Belediye imar planında faaliyette bulunduğumuz alan tersane alanı olarak görülmüyor. Yıllardır burada tekne ve yat üretiyoruz. Faaliyette başladığımızda buraları karpuz tarlası idi. Ancak turizm sektörü gelişince etrafımız lüks otellerle doldu. Sıkışıp kaldık. Tersanelerimiz kaldırılacak. Geçici ruhsatlarımız da iptal edilecek. Tersanecilerin sorunları çözülmeli. Tersaneler resmileştirilmeli, devlet destek vermeli. Burası biterse Akdeniz'de tekne turizmi de biter.”