6. Eker I Run Koşusu 2.500 sporseveri Bursa’da buluşturacak

25 Eylül 2019

BURSA (DÜNYA) - Süt ürünlerinde Türkiye’nin yenilikçi markalarından Eker, spor tutkunlarını bir kez daha Eker I Run için Bursa’da buluşturacak. Beş farklı yarışın gerçekleştirileceği organizasyonun en önemli parkuru ise Eker’in 42’nci yılında gerçekleştireceği 42K Maratonu olacak. Türkiye’nin ilk dağdan aşağı yol maratonu olan yarışta sporcular Uludağ oteller bölgesinde 1.810 metre rakımda start verdikten sonra yarışı 117 metre rakımdaki Eker Meydan’da bitirecek. 7 saat zaman limiti olan Türkiye’nin ilk dağdan aşağı yol maratonunda dereceye giren sporculara özel ödüller de verilecek.

Bursa’da 2014 yılından bu yana düzenlenen Eker I Run Koşusu’na bu yıl Bursa ve Türkiye’nin dört bir yanından yaklaşık 2 bin 500 sporsever katılacak. Eker’in 42’nci yılı olması nedeni ile ilk kez düzenlenecek Türkiye’nin ilk yokuş aşağı maratonu, 6 Ekim’de sabah 07:00’de Türkiye’de kış turizminin lideri Uludağ Oteller Bölgesi’nde Bursa’nın simgesi ve dünyanın en modern teleferiklerinden biri olan Bursa Teleferik’in 1795 metredeki “Kurbağa Kaya Teleferik İstasyonu”ndan start alacak. Koşucular, Teleferik A.Ş.’nin sponsorluğunda ücretsiz olarak Teleferik ile start alanına ulaşacaklar. Kayıtlar 1 Ekim’e kadar internet üzerinden yapılabilecek.