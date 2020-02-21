6 start-up projesi kaynak arıyor

21 Şubat 2020

Resepsiyonda konuşması yapan Macaristan İstanbul Başkonsolosu Laszlo Keller start-upların ve küçük girişimlerin ülke ekonomilerinin gelişimde oynadıkları önemli role dikkat çekerken, Macaristan hükümetinin son yıllarda bu alana daha fazla kaynak ayırdığını bildirdi. Keller, Macar start-up şirketlerinin global düzeyde rekabet edebileceklerine inandıklarını ve bu alana daha fazla yatırım yaptıklarını belirtti.

HEPA Türkiye Genel Müdürü Fikret Nas, Macaristan’ın tarih boyunca fizik, tıp ve kimya gibi alanlarda Nobel ödüllü pek çok bilim insanı yetiştirdiğine dikkat çekerek, Macaristan şirketlerinin yenilikçi ve girişimci bir gelenekten geldiğini vurguladı. Macar start-up girişimlerinin küresel pazarlara açılmaları için farklı ülke ekosistemlerinde birbirlerinin deneyimlerinden faydalanmaları gerektiğini söyleyen Nas, Macaristan İhracatı Teşvik Ajansı HEPA’nın bu amaçla hayata geçirdiği Startup Campus programı ile yeni girişimlere sermaye, üretim ve iş eğitimi gibi farklı alanlarda destek vererek hızlandırıcı görevi gördüklerini söyledi.

Resepsiyon sonrasında düzenlenen panele Türkiye ve Macaristan start-up ekosisteminden öne çıkan kurumlardan temsilciler ve sektörde tanınan isimler konuşmacı olarak katıldı. Türkiye’den Boğaziçi Ventures kurucu ortaklarından Barış Özistek, Alibaba.com ve TradeFive COO’su Emrah Alp Cora hem kurumsal hayatlarında hem de bireysel girişimci olarak yaşadıkları tecrübelerini; yatırım ve yatırımcı tarafından ekosistemin detaylarını paylaştı. KOSGEB’ten Özgür Akyıldız ise yeni girişimlere verilen destek programlarından bahsederek, ekosistemin sunduğu kaynaklardan faydalanmak isteyen girişimcilerin nasıl bir yol izlemeleri gerektiğini aktardı.

Panele Macaristan’dan ise, Ulusal Ar-Ge ve İnovasyon Ofisi Genç Girişimciler ve Start-up’lar Kıdemli Danışmanı Kriztian Kölkedi, Avrupa’nın en büyük aydınlatma ürünleri üreticisi olan ve son dönemde yeni ürün ve fikirlere yatırım yapmasıyla tanınan Tungsram’ın Inovasyon Genel Müdürü Ferenc Pongrácz ile Startup Campus Londra Genel Müdürü ve cLAB Vetures kurucusu Gergo Gulyas katıldı. Ülkelere özgü deneyimlerini aktaran konuşmacılar, küresel düzeyde başarılı olmak isteyen girişimlerin bu başarıyı yerel pazarların ihtiyaçlarına odaklanarak elde edebileceklerine vurgu yaparak, Macaristan’ın yeni girişimlere sunduğu fırsatlardan ve kaynaklardan bahsettiler.

Panel sonrasında Türkiye ve Macaristan’dan 6 start-up iş fikirlerini ve projelerini ayrıca girişimlerini büyütme yolunda ne gibi kaynaklara ihtiyaç duyduklarını aralarında yatırımcı ve hızlandırıcıların da bulunduğu katılımcılara sundu. Macaristan’dan yer alan Start-up!lar arasında Haris ve ViveLab, Industry 4.0 ve otomasyon alanında geliştirdikleri ürün ve hizmetlerini tanıttı. Stok yönetimi alanında hizmet veren Aeriu, Macaristan’dan katılan üçüncü start-up oldu. Türkiye’den katılan Start-up şirketleri, Ulak, Forfarming ve Solar Curtain ise farklı alanlarda ve sektörlerde geliştirdikleri iş modellerini ve fikirlerini sunarak, gelecek hedeflerini ve planlarını yatırımcılara aktardı.

Etkinlik sonunda Starup Campus ve Hackquarters arasında bir işbirliği anlaşması da imzalandı.