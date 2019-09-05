6. Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali başlıyor

05 Eylül 2019

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) destekleriyle gerçekleştirilen "Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali" bu yıl 6. kez düzenleniyor.

BURSA (DÜNYA) - ‘İslam'ın Bilim İnsanları’ temasının belirlendiği festivalde seçilen en iyi senaryolar Bursa’nın tarihi mekanlarında film haline getirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve BTSO’nun destekleriyle, Ehli Sanat Sinema ve Kültür Derneğince düzenlenen ‘Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali’ başladı. Bursa'nın farklı mekanlarındaki yazlık sinemalarda ücretsiz olarak izleyiciyle buluşacak festival filmleri 5-6 Eylül'de Orhangazi Parkı'nda ve 7-8 Eylül'de de Kent Meydanı'nda saat 21.00-22.00 arasında gösterime sunulacak.

Bursa’nın tarihi mekanlarında çekildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019 yılının ‘Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı’ ilan edilmesi sebebiyle ‘İslam'ın Bilim İnsanları’ temasının belirlendiği yarışma sonucunda İslam bilim tarihinin önemli şahsiyetleri arasında yer alan El Cezeri, Kındi, El Zehravi, Cabir Bin Hayyan, Kadızade Rumi, İbni Heysem ile Abbas İbni Firnas'ı konu alan en iyi 7 senaryo seçildi. Bu senaryolar, Bursa'nın tarihi mekanlarında film haline getirildi. Festival kapsamında gerçekleştirilen ve insani değerleri konu alan kısa film yarışmasında finale kalan 7 film gösterime alınacak. Teknolojinin ilk kaşiflerinin konu alındığı festivalin final gecesi ise 24 Eylül Salı günü BTSO Ana Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecek.