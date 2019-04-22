7. HİÇ Ödülleri sahiplerini buldu

22 Nisan 2019

BURSA (DÜNYA) - “HİÇ fark yaratıyor” sloganı ile Türkiye genelinden 12 kategoride 80’in üzerinde projenin yarıştığı ödül töreninde konuşan BHİD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sönmezay, “HİÇ’e başvurmak demek sektörümüz, mesleğimiz ve meslektaşlarımız adına kazanmak demektir. Kısaca hiç’e başvurmak kazanmak demektir. Bursa’da 7 yıl önce başlayan, 2. yılında ulusal başvurulara açılan, bugün derneğimizin bir alt markası haline gelen, her yıl yeniliklerle gelişen ve Türkiye’de halkla ilişkiler alanında, artık bir marka haline geldiğine inandığımız, HİÇ Ödülleri’nin yedincisini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Kuruluşlar ve ajansları ödüllendirildi

Gecede; Kurumsal İletişim kategorisinde, Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası ile

Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası Organizasyonu ve ajansı ARPR İletişim, Kurum İçi İletişim kategorisinde, Benim Ailem Benim Fabrikam ile Oyak Renault ve Hill And Knowlton Strategies, Sponsorluk İletişimi kategorisinde, İSG & İZEV - Hayvanlar ve Biz Sosyal Sorumluluk Projesi Sponsorluğu ile İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı ve ajansı Lobby İletişim ödüle layık bulundu. Kamu Kuruluşları kategorisinde, AVM İletişim Noktaları ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Sivil Toplum Kuruluşları kategorisinde, Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BOSİAD) ve ajansı Yazıevi Yayıncılık, Dijital PR kategorisinde, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı ve ajansı Lobby İletişim ödüllendirildi.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk kategorisinde, Dünyayı Değiştiren Çocuklar ile Şahinkaya Özel Eğitim Kurumları A.Ş., ÜNİ-PR İletişim Fakülteleri kategorisinde Lösevim-Lösemili Çocuklar Vakfı İçin Halkla İlişkiler Kampanyası ile Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğrencileri, ÜNİ-PR Meslek Yüksekokulları kategorisinde, Geleceği Yeniliyoruz ile Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ödüle layık bulundu. Jüri Özel Ödülü ise Umuda Spor Huzura Skor ile Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamları Derneği (DOSABSİAD) ve ajansı BPR Tanıtım İletişim Ajansı’nın oldu.