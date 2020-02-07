7. KalDer Bursa Uluslararası Karikatür Yarışması sona erdi

07 Şubat 2020

BURSA (DÜNYA) - 7. KalDer Bursa Uluslararası Karikatür Yarışması; 17-18 Nisan 2020 tarihlerinde Bursa’da gerçekleşecek olan 18. Kalite ve Başarı Sempozyumu’nun ana teması olan “Değişim Özünde” başlığı ile 21 Kasım 2019’da kamuoyuna ve sanatseverlere duyurulmuştu. Duyurunun ardından yarışmaya 51 ülkeden, 362 sanatçıdan, toplam 932 karikatür geldi. Başvuruların ardından ön jüri toplantısında 100 karikatür ön elemeyi geçti. Karikatürlerin KalDer Bursa sosyal medya hesabında yayınlanmasıyla benzer ve kopya itirazları doğrultusunda itirazlar değerlendirildi. Finale 76 karikatürün kalmasının ardından jüri değerlendirmesini yaptı. Gizli oylama sonucu yarışmada ödül almaya hak kazanan karikatürler belirlendi. Birinci Polonya’dan Marcin Bondarowicz olurken, ikincilik ödülü Portekiz’den Alireza Karimi Moghaddam, Üçüncülük ödülü ise Sırbistan’dan Borislav Stankovic’e gitti.

Anadolu Karikatürcüler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kahraman “Toplumların birbirlerini tanımaları, iletişimlerinin güçlenmesi, kültürlerin yaygınlaşması ve dostluk köprülerinin kurulması adına sanatsal çalışmaların enerjisinin yararlı olduğuna inanıyoruz. Yedi yıldır düzenlediğimiz karikatür yarışmamızda sanatçılar ustalıklarını sergiliyor. Karikatürün etkin gücü ile sanatçılar ‘Değişim Özünde’ konusunu yorumladı. Jüri değerlendirme yaparken yarışma konusuna uygunluk, çizim kalitesi, karikatür kurallarına uygunluğu, estetik, grafik değerleri, yaratıcılık, özgünlük, başka yarışmalarda ödül alıp almadığı gibi kriterlere göre değerlendirmelerini yaptı. Güzel bir yarışma süreci geçirdik” diye konuştu.