7. Mükemmellik için Sürekli İyileştirme Konferansı yapıldı

11 Ekim 2018

ZEHRA ORUÇ

BURSA- Bursa Ticaret be Sanayi Odası (BTSO) ve KalDer Bursa Şubesi iş birliği ile düzenlenen 7. Mükemmellik için Sürekli İyileştirme konferansı iş dünyasının katılımıyla gerçekleştirildi. Konferansta, kuruluşların toplam kalite yolculuklarına önemli katkılar sağlayacak sürekli iyileştirme ile ilgili başarılı uygulamalar ele alındı. Konusunda uzman konuşmacılar firmalarında hayata geçirilen iyileştirme çalışmalarını, bu uygulamaların şirket verimliliğine e karlılığına olan katkılarını katılımcılarla paylaştı.

İki yılda bir düzenlenen Mükemmellik için Sürekli İyileştirme konferansının açılış konuşmasını yapan KalDer Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Elbay, “KalDer, kalite kavramını özel sektörün tekelinden çıkarıp, kamu kurumlarına cesaret vererek, hızla onları da kalite dünyasına dahil etmiştir. Yaşam kalitesi dediğimiz kavram yine KalDer’in felsefesiyle toplumda yer edinmiştir. Bu konferansı düzenlemekteki tek amacımız iş dünyası için ortak bir bilgi paylaşım platformu oluşturmaktır” dedi.

Konferansta; Tofaş Dünya Klasında Üretim Müdürü Engin Aydın ‘Tofaş’ın Yalın Dönüşümü’, Bosch Tedarikçi Geliştirme Müdürü Haluk Gözüyılmaz ‘Tedarikçiden Müşteriye Mükemmellik’, Oyak Renault Vites Kutusu Üretim Müdürü Gonca Dönmez ‘Günlük Atölye Yönetiminde 5S Uygulamaları’, Beyçelik Gestamp Eğitim ve Geliştirme Yöneticisi Bahaddin Ersoy ‘Ekip Lideri Gelişim Programı’, Doğu Pres Kurumsal Gelişim Yöneticisi Asuman Güner ‘EFQM ile İç Süreçlerde Yapılan İyileştirmeler’, Farplas İnovasyon Direktörü İffet İyigün Meydanlı ‘Farplas İnovasyon Uygulamaları: İnovasyon ile Büyüme’, Tredin Oto Donanım Üretim Müdürü Erdem Polat ve Yalın Üretim Kısım Müdürü Betül Demir de ‘Etkin Operasyon Yönetimi’ konulu sunumlarıyla deneyimlerini paylaştı.



