7 projenin toplam tutarı 664,8 milyon lirayı aşıyor

23 Ocak 2020

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Son iki yılda devreye giren kurulu gücün yüzde 73’ü yenilenebilir enerji kaynaklarından oluştu. 2019’un 10 ayında yerli ve yenilenebilir enerjiden elektrik üretim payı yüzde 64’e yükseldi. Türkiye’nin rüzgar kurulu gücü 7 bin 615 megavat, inşa halinde ise bin 180 megavat bulunuyor. Buna ilave olarak bin 500 megavat civarında bir kapasitenin 2020’de devreye alınması bekleniyor. Son 17 yılda rüzgarda kurulu güç yaklaşık 400 kat artarken, rüzgar yönünden şanslı alanlara sahip olan Bursa da yatırım çekmeye başladı. En son 7 Kasım’da Resmi Gazete’de bir RES projesi için acele kamulaştırma kararı yayımlandı. Bursa’da halihazırda toplam kurulu gücü 128,40 MWe olan 4 RES projesi faaliyet gösteriyor. Bu projelerin Türkiye’nin toplam RES yatırımlarından aldığı pay yüzde 1,69. Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği’nin (TUREB) Türkiye Rüzgar Enerjisi Raporu Temmuz 2019 verilen göre Bursa’da ön lisansı alınmış olan 7 RES projesi bulunuyor. Çepni RES, Güney RES-1, Kiraz RES, Mesudiye RES, Taşpınar RES, Yalova RES ve Yarış RES projelerinin toplam gücü 240,80 MWe’yi buluyor. Ön lisansı alınan 7 projenin toplam tutarı 664 milyon 806 bin lirayı aşıyor.

Güney-1 RES için “acele kamulaştırma” kararı

Güney-1 RES projesinin kamulaştırma kararı 7 Kasım’da Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Kararı olarak yayımlandı. Buna göre Bursa Karacabey’e bağlı Muratlı Köyü’ndeki bazı taşınmazlar, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından acele olarak kamulaştırılacak. Güney-1 RES projesinin kurulu gücü 70 MWe olacak. Sanko Enerji bünyesindeki Güney-1 RES projesinin 14 adet rüzgar türbini ile yıllık 245 milyon kWh enerji üretmesi öngörülürken, proje bedelli ise 76 milyon 931 bin 271 dolar olarak kaydediliyor.

Ulu RES projesi Bursa’ya kaydı

Bursa Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden yapılan duyuruya göre İnegöl ve Keles ilçesinde Ulu Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. tarafından yapılması planlanan Ulu Rüzgâr Enerji Santrali için 21 Kasım’da Halkın Katılım Toplantısı düzenlenecek. 120 MWe kurulu güce sahip olacak proje 2011 yılında alınan üretim lisansıyla ilk olarak Kocaeli Gölcük, Bursa İznik ve Sakarya Pamukova sınırları içerisinde projelendirilmişti. İnşaat aşamasına getirilen 323 milyon 750 bin lira tutarındaki proje Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kurulan meteoroloji radar istasyonu nedeniyle kesintiye uğramış, türbin sayısı düşürülmüştü. Bu yıl Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan yeni bir uygulama ile meteoroloji radarı ile aynı kotta bulunan rüzgâr türbinlerinin Meteoroloji Radarı’na minimum yatay yaklaşma mesafesinin 10 kilometre olarak değiştirilmesi sonucu projede yer değişikliği kararı alınarak yeni alanlarda lisans tadili yapıldı.

Taşpınar RES için 380,5 milyon liralık proje

Ber Enerji de Bursa’nın Karacabey ilçesinde 45 MWe kurulu gücünde Yarış Rüzgar Enerji Santrali kurup işletecek. 15 adet türbin olarak planlanan projenin bedeli 122 milyon 500 bin lira olarak ifade ediliyor. Ekonomik ömrü 49 yıl olarak planlanan tesisin yılda 157 milyon 500 bin kWh elektrik enerjisi üretmesi hedefleniyor. Galata Wınd Enerji A.Ş. Mustafakemalpaşa ve Nilüfer’de 60MWe kurulu gücünde “Taşpınar RES” projesi için hazırlanıyor. 25 adet türbin olarak planlanan projenin toplam bedeli 380 milyon 550 bin olurken, yılda 210 milyon kWh elektrik üretmesi hedefleniyor. Türkerler Holding iştiraklerinden Umut RES Enerji Yatırım Üretim ve Tic. A.Ş’nin 30 MWe kurulu güce sahip Kiraz RES projesi için ÇED gerekli değildir kararı verildi. 75 milyon liralık proje Yenişehir, Orhangazi ve Gemlik ilçeleri sınırları içerisinde enerji üretecek. Umut RES Enerji rüzgar santrali kurmak için 2015 yılı Nisan ayında yapılan önlisans başvuruları kapsamında, geçtiğimiz yıl Aralık ayında yapılan yarışmalarda, Bursa bölgesi için -1.05 $c/ kWh teklifi ile 30 MW bağlantı hakkı kazanmıştı. Projeye geçtiğimiz yıl Ağustos ayında önlisans verildi. Proje kapsamında Gemlik ilçesine üç, Orhangazi’ye 11 ve Yenişehir’e de bir adet türbin kurulacak.

Öte yandan 2017 yılı aralık ayında yapılan lisans yarışlarında Işık Res Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret AŞ’ye -1.05 dolar/cent’lik teklifiyle Yalova RES projesi için 15 MW’Iik bağlantı kapasitesi tahsis edilirken, NTP Elektrik Üretim Limited Şirketi’ne de Mesudiye RES projesi için 10’ar MW’lik kapasiteler tahsis edilmişti.