7. Ulusal Kalıpçılık Zirvesi düzenlendi

13 Ekim 2017

Bursa



UKUB Başkanı Şamil Özoğul, dijitalleşen ve değişen dünyada kalıpçıların da değişmesinin zorunluluk haline geldiğine işaret ederek, "Değişen taleplere ve yetişen yeni nesle uygun yeni nesil teknolojik kalıpçılığın tanımını yapmalı ve çalışma ortamlarımızın iyileştirilmesi de dahil yatırımlarımızı yeniden yapılandırmalıyız" dedi.



Ulusal Kalıp Üreticileri Birliği (UKUB) tarafından düzenlenen ve geleneksel hale gelen Ulusal Kalıpçılık Zirvesi’nin 7’ncisi; otomotiv, beyaz eşya gibi lokomotif sanayinin satın alma heyetleri dışında, yurtiçi ve yurtdışı sektör temsilcileriyle birlikte toplamda 350 üst düzey sektör mensubunu bir araya getirdi.

Endüstriyel kalıp sektöründeki gelişmelerin, sorunların ve çözümlerin masaya yatırıldığı zirvede konuşan UKUB Başkanı Şamil Özoğul, dünyadaki dijitalleşme ve değişen teknolojiyle birlikte kalıpçılık sektöründeki zorunlu değişimin önemine değindi. Özoğul, "Yapılan bilimsel araştırmalara göre, dünyayı değiştirecek en önemli teknolojik gelişmeler bulut teknolojisi, mobilite teknolojileri, data mining, veri ticareti, sosyal medya ve yapay zeka teknolojileri olarak sıralanıyor. Bu teknolojik gelişmeler, 4. Sanayi Devrimi’nin de altyapısını oluşturan dijital teknolojiler olarak karşımıza çıkıyor" dedi.

Bazı ülkelerin dijitalleşen sanayi ortamında çalışacak gelecek nesil insanların eğitilmesine yönelik yeni eğitim programları oluşturup uygulamaya geçtiğinin altını çizen Özoğul, "Rekabetçi olabilmek için tüm süreçlerimizi her yönüyle optimize ederek maliyetleri düşürmeli ve karımızı arttırmalıyız. Bu yüzden de sürekli değişen ve gelişen teknolojiye mutlaka sıkı sıkıya bağlı kalmalıyız. Ancak toplumsal yapının değişmesinde sosyal, kültürel ve ekonomik tüm faktörleri dışlayıp teknolojiyi birincilik kürsüsüne koymakla insan iradesine haksızlık etmiş oluruz. Önceliğimiz, sektörümüzün değişen şartlara uyum sağlayarak gelişmesini ve rekabet gücünü arttırmasını sağlamaktır. Amacımız teknolojinin esiri olmayan, onu keşfeden, kontrol altına alan, geliştiren ve nimetlerinden yararlanan bireylerden oluşan bir toplum haline gelmek olmalıdır" şeklinde konuştu.

"Yatırımlarımızı yeniden yapılandırmalıyız"

Özoğul, değişen insanın, değişen ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda, herhangi bir alanda yaşanan teknolojik değişimin birçok başka sektörün her kademesinde değişme ve gelişme ihtiyacını da tetiklediğini bildirdi. Özoğul, "Değişen taleplere ve yetişen yeni nesle uygun yeni nesil teknolojik kalıpçılığın tanımını yapmalı ve çalışma ortamlarımızın iyileştirilmesi de dahil yatırımlarımızı yeniden yapılandırmalıyız. Her şeyden önemlisi değişime ve gelişime açık olmalı, sadece mevcut siparişlerin üretimine odaklanmadan, öğrenilmiş alışkanlıklarımızı sürekli tekrar etmekten vazgeçerek dünyada yaşanan değişimleri takip etmeliyiz. Yurtdışı kalıp üreticileriyle işbirliği fırsatlarını araştırmalı, ortak projeler yapmalı, hatta ortak yatırımlara girmeliyiz. Bu sayede küresel pazarın talep ettiği teknolojik bilgi ve tecrübe transferini de daha hızlı sağlayabiliriz" dedi.

"Kalıpçılık eğitim programı sektöre yetişmiş eleman kazandıracak"

UKUB Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Aybaraz:



"Sektörün en önemli problemlerinden biri yetişmiş, kaliteli personel eksikliğidir. Bu sorunun çözümüne yönelik Coşkunöz Endüstri Meslek Lisesi ve Coşkunöz Eğitim Vakfı ile birlikte temel kalıpçılık meslek eğitiminin verilmesi üzerine ortak bir proje geliştirdik. Proje kapsamında öngörülen eğitim programında sırasıyla teorik eğitim, pratik eğitim ve değerlendirme aşamaları bulunuyor. Teorik eğitimler meslek liselerinde verildikten sonra kursiyerlerin çalıştıkları atölye ortamında pratik eğitimler verilecek ve uzman eğitmenler tarafından yapılacak değerlendirme sınavlarıyla kursiyerlerin ilerleme durumları belirlenecek. Sınavlarda başarılı olan kişiler sertifika almaya hak kazanacak."