70 ülkeden 230 öğrenci Bursa’da maske-solunum aparatı üretiyor

15 Nisan 2020

BURSA (DÜNYA) - Bursa'da Osmangazi Belediyesi tarafından yapılan Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin yabancı öğrencileri, korona virüsünün başlamasının ardından ortak karar aldı. 5 kıta, 70 ülkeden 230 öğrenci kendilerine kucak açan Türkiye’ye destek olmak için hemen işe koyularak çalışmaya başladı. Öğrenciler, Teknoloji Üretim Merkezi'nde tam gün Sağlık İl Müdürlüğü’nün talebi üzerine siperlikli maske, maske aparatı ve solunum yolunda kullanılan aparat üretimine başladı.

Okulun örnek bir eğitim projesi olduğunu ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, bu yıl ilk mezunlarını vereceğini belirterek “Okulumuz, gerçek gönül elçileri yetiştiriyor. Yabancı öğrencilerimiz eğitimlerini tamamlayıp, kendi ülkelerine bilgi, barış, sevgi ve kardeşlik götürecekler” dedi. Osmangazi Belediyesi tarafından yaptırılan okulun 22 bin metrekare kapalı alanıyla Türkiye'nin en büyük okul binasına sahip olduklarını aktaran Dündar, "Osmangazi Belediyesi’nin vizyon projelerinden birisi. Okulda fen ve sosyal bilimlerle ilgili çok ciddi çalışmalar var. Okulun matematik ve fizik ağırlıklı olmak üzere 12 patentli, araştırma projeleri, makaleler, sempozyumlar, bildiriler var. Biz de bu çalışmaları artırarak sürdürmeye gayret ediyoruz. Okul farklı ve özgün. Gerçek uluslararası bir okul” diye konuştu.