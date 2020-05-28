75 yılın en sıcak mayısı portakal ve limonu yaktı

28 Mayıs 2020

FİKRİ CİNOKUR

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökçe, Ramazan Bayramı öncesi Antalya ve ilçelerinde son 75 yılın en sıcak mayıs ayı yaşandığını, sıcaklığın bazı yerlerde 40 dereceyi aştığını anımsattı.

Aşırı sıcakların portakal ve limon olmak üzere narenciye bahçelerinde meyvenin misket büyüklüğüne gelmeden yandığını ve döküldüğünü belirten Kökçe, ''Kumluca ilçesinde 15 bin dönüm portakal bahçesi var. Çok aşırı sıcaktan dolayı portakal bahçelerinde yüzde 10-15 ürün zararı var. Susuz kalan bölgelerde ise bu zarar daha büyük boyutlara çıktı. Ağaçları serinletmek için su verdik'' dedi.

Koronavirüs öncesi portakalın üretici fiyatının 60-70 kuruş olduğunu, salgın sonrası fiyatların ise 3 TL'ye kadar çıktığını kaydeden Hidayet Kökçe şöyle devam etti:

''Koronavirüs öncesi üretici ürününü bahçede zaten satmıştı. Üreticide 60 kuruş olan portakal pandemi sonrası aracıda 3 TL'ye çıktı. Üretici yine kazanamadı. Bunun yanında meyve küçük olduğundan portakal, limon güneş yakmasından dolayı zarar gördü.''

Finike'de zarar yüzde 80

Kokusu ve lezzetiyle bilinen ve sadece Finike bölgesinde yetişen ve Coğrafi İşareti olan Finike portakalı bahçelerinde zararın ise yüzde 80'e ulaştığı bildirildi.

Finike Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçobanoğlu, Finike bölgesinde 30 bin dönüm portakal bahçesi olduğunu normal mevsim koşullarında yılda 200-250 bin ton arasında ürün rekoltesine ulaşıldığını söyledi.

Geçen hafta yaşanan aşırı sıcaklar nedeniyle Finike bölgesinde portakal bahçelerinin yüzde 80'inin zarar gördüğünü anlatan Sarıçobanoğlu, şöyle konuştu:

''Portakal bahçelerimizde aşırı sıcaktan kaynaklanan ürün kaybını Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanımız Şemsi Bayraktar'a ve diğer yetkili birimlerimize ilettik. Şu anda sokağa çıkma yasağı olduğu için Tarım İlçe Müdürlüğü yetkilileri hasar tespit çalışmalarına başlayamadı. 300 kilogram ürün veren ağaçta 30 kilogram portakal yok. Hangi bahçeye gitseniz portakal kalmadı.''

Koronavirüs salgını nedeniyle çiftçinin banka kredi borçlarının 6 ay ertelendiğini anımsatan Sarıçobanoğlu, ''Aşırı sıcaklar nedeniyle bahçeleri zarar gören üreticinin banka kredileri en az 2 yıl faizsiz ertelenmeli. 6 ay bizi kurtarmıyor. Bahçelerin bakımı için bile üreticide para kalmadı'' dedi.