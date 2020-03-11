9. Karacabey Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı yarın kapılarını açıyor

11 Mart 2020

BURSA (DÜNYA) - Tarımsal üretimde Türkiye’nin önde gelen bölgelerinden biri olan Karacabey, ilçede geleneksel hale gelen ve bu yıl 9.su düzenlenecek olan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı kapsamında, Türkiye’nin dört bir yanından çiftçileri ve üreticileri ağırlayacak. 12-15 Mart tarihlerinde Karacabey Ömer Matlı Kapalı Pazar Yerinde gerçekleşecek olan ve bölgenin en çok rağbet gören tarım fuarı olan organizasyonda, sektördeki son teknoloji makine ve ekipmanlar görücüye çıkacak.

Tarıma dayalı sanayisiyle köklü bir geçmişi bulunan Karacabey, 12-15 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek 9. Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda, Türkiye’nin dört bir yanından pek çok çiftçiyi ve üreticiyi ilçede ağırlayacak. Karacabey Ömer Matlı Kapalı Pazar Yerinde, 12 bin metrekare kapalı alanda kurulan ve bölgenin en çok rağbet gören tarım fuarı olan organizasyonda, sektördeki son teknoloji makine ve ekipmanlar sergilenecek. Karacabey Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleşecek olan fuarın resmi açılışı ise Bursa sanayisi ve ekonomisine yön veren kurum ve kuruluşların katılımıyla, 12 Mart Perşembe saat 14.00’te yapılacak.

Bölgenin en çok rağbet gören fuarı

Tarıma dayalı sanayisiyle köklü bir geçmişi bulunan ve sahip olduğu geniş coğrafyasında yaygın tarımsal faaliyetlere ev sahipliği yapan Karacabey’de, fuar süresince 70 firmanın temsil ettiği 250’nin üzerinde marka, 1.000’in üzerinde farklı ürünü ziyaretçilerin beğenisine sunacak. Fuarın hem sektöre hem de bölge ekonomisine önemli bir katkı sağlaması bekleniyor.

Özkan’dan ‘tarım kenti’ vurgusu

9. Karacabey Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nın, çiftçilerin merakla beklediği bir fuar olduğunu belirten Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Karacabey’deki tarımsal faaliyetleri daha da iyileştirmek adına yoğun çalışmalar gerçekleştirdiklerini vurguladı. 3T vizyonunun önemli bir parçası olan tarım konusunda önemli adımlar attıklarına değinen Özkan, kent ekonomisinin temel unsurlarından biri olan tarıma dayalı sanayinin, ilçede gelişmeye devam ettiğine dikkati çekti. Özkan, 9.su gerçekleşecek olan fuarın ilçeye yakışır, bölge üreticilerine katkısı olacak bir fuar olmasını dilerken, herkes için bol kazançlı ve hayırlı bir fuar olmasını temenni etti.