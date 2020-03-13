9. THY Science Expo, eylül ayına ertelendi
Bursa Büyükşehir Belediyesi Bilim ve Teknoloji Merkezi tarafından her yıl nisan ayında düzenlenen ve dünyanın sayılı bilimsel etkinlikleri arasında gösterilen Bursa Bilim Festivali, Koronavirüs (COVID-19) salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında eylül ayına ertelendi.
BURSA (DÜNYA) - Bilimi sokağa indiren ve Türk Hava Yolları isim sponsorluğunda, Milli Eğitim Bakanlığı ile Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’nın (BEBKA) desteğiyle 20-23 Nisan 2020 tarihleri arasında TÜYAP Fuar alanında yapılması planlanan 9. THY Science Expo, eylül ayına ertelendi. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada netleşecek tarihin ay sonunda kamuoyuna duyurulacağı kaydedildi.
Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan tedbirler doğrultusunda Bursa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (BUSMEK) ile Ana Kucağı Eğitim Merkezlerinde de 14 - 29 Mart tarihleri arasında eğitime ara verildiği bildirildi.