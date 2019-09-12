9 yılda bölgeye 224 milyon TL kaynak harcandı

12 Eylül 2019

BURSA (DÜNYA) - BEBKA, 2019 Yılı Mali Destek Programları kapsamında Bursa, Eskişehir ve Bilecik’te toplam 34 projeyi 17.1 milyon TL ile destekleyecek.

BEBKA tarafından 3 Nisan 2019 tarihinde kamuoyuna duyurulan 2019 Yılı Mali Destek Programlarına Bursa, Eskişehir, Bilecik illerinden Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programına 65 ve Girişimcilik Mali Destek Programına 29 olmak üzere toplam 94 proje başvurusu yapıldı. 27’si Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programında ve 7’si Girişimcilik Mali Destek Programında olmak üzere toplam 34 proje, 65 ve üzeri puan alarak başarılı bulundu.

Mali destek programları kapsamında desteklenecek 34 projeye sağlanacak 17.134.691 TL’lik hibe desteğine ek olarak proje sahiplerinin yapacağı eş finansman katkısı ile yaklaşık 20 milyon TL’lik kaynak bölgenin gelişmesi için harcanacak. Bu sonuçla BEBKA 2010 yılından beri bölgemize toplamda 174 milyon TL’lik hibe desteği sağlamış olacak. Eş finansman katkısıyla birlikte 224 milyon TL’lik kaynak bölgenin gelişimi için harcanmış olacak.

Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında kazanan projelerin desteklenmesi ile TR41 Bölgesindeki imalat sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlarda mesleki eğitimin geliştirilmesi ve bölgenin rekabet gücünün artırılmasına imkân sağlanacak.

Girişimcilik Mali Destek Programı kapsamında kazanan projelerin desteklenmesi ile girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi, yenilikçi ve teknolojik girişimciliğin yaygınlaştırılması ve girişimcilik kültürünün geliştirilmesi sağlanarak TR41 bölgesinin rekabet gücünün artırılmasına imkân tanınacak.