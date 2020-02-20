AB Bilgi Merkezleri ağına destek

20 Şubat 2020

Osman ŞİŞKO-TRABZON



Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ise Türkiye'de AB Bilgi Merkezlerinin 23 yıldan uzun bir süredir bulunduğuna işaret ederek, "Bu merkezler, AB-Türkiye ilişkilerinin önemi konusunda farkındalık oluşturmaya katkıda bulunuyor" dedi. Söz konusu merkezlerin, AB pazarına girmeye çalışan iş adamlarına da yardımcı olduğunu kaydeden Berger, bilgi merkezlerinin rolünün zamanla değiştiğinin fakat önemini kaybetmediğinin altını çizdi. Berger, AB ile ilişkilerin, ortak değerlere ve tüm alanlarda hukukun üstünlüğüne bağlı olduğunu dile getirerek, söz konusu merkezlerin, bu ortaklığın görünür işareti olduğunu vurguladı.



TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Salih Zeki Murzioğlu, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye-AB ilişkileri hakkında, toplumun tüm kesimlerini kapsayan bir farkındalık oluşturulması gerektiğini belirterek, "Türkiye-AB Bilgi Merkezleri Ağı Projesi çok önemli. Türkiye’de AB konusunda anlatılması gereken çok hikâye var, her yıl ülkemizde onlarca projeye AB tarafından mali destek sağlanıyor" dedi.



TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, Türkiye’de ilk açılan AB bilgi Merkezlerinden birinin TTSO çatısı altında faaliyet gösterdiğini belirterek, “1997 yılında açılan TTSO AB Bilgi Merkezi, AB – Türkiye ilişkilerine sunduğu katkı ve yarattığı farkındalıkla güzel çalışmalar yapıyor” diye konuştu.