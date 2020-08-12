“AB ve ABD’nin yeni tedarik zinciri fırsatını kaçırmayalım”

12 Ağustos 2020

OSMAN NURİ BOYACI-DENİZLİ

Denizli Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DESİAD) Başkanı Okan Konyalıoğlu, salgınla birlikte hayatımıza birçok yenilik girdiğini, zorlu koşulların yenilik için fırsat oluşturacağını belirterek, şirketlerin geleceği öngörerek değişimi başlatmaları gerektiğini söyledi. Dünya tedarik zincirindeki değişimlerin de iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Konyalıoğlu, Avrupa ve ABD’de şirketlerin tedarik zincirlerini yakına çekme, çeşitlendirme ihtiyaçlarının arttığına dikkat çekti. Konyalıoğlu, “Çin’den başka ülkelere kayabilecek üretimin nasıl etkileneceğini ve fırsat alanlarını ciddi bir biçimde, süratle ve titizlikle çalışmalıyız” dedi.

Pandemi sürecinde özellikle dijital teknolojiler sayesinde işlerini uzaktan yapabilme becerisine sahip olanların, yapay zeka algoritmaları ve akıllı makinalar ile verimliliklerini takip edebilenlerin yeni normale süratle uyum sağlayabildiğini söyleyen Konyalıoğlu, “Geleceği görmek elbette mümkün değil, ancak öngörebilmek mümkün. Yeni nesil insansız hava araçlarının kullanılması, 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının drone ile evlerine gönderilmesi, düğünde sosyal mesafeye uyum gereği takıların drone ile toplanması geleceğin nereye gideceğine ışık tutuyor” diye konuştu.

Dijital ödeme yöntemlerinin ve temassız ödeme platformlarının hayatımıza hızla girdiğini, toplantı salonlarının mobil telefon ekranlarına sığdığını, dijital fuarların sanal ortamda 10 binler i ağırladığını vurgulayan Konyalıoğlu, “Tüm bu gelişmeleri görerek geleceği tasarlamalı ve hazırlanmalıyız. İş dünyamız değişen çalışma hayatı koşullarına göre kendini stratejik olarak konumlandırmalı, günümüz ve gelecek gerçekliğini yaşayarak değil öngörerek iyi okuması gerekmektedir” dedi.

“Orta ve yüksek kalite yatırımlar desteklenmeli”

Sağlık turizmine yapılacak yatırımların Türkiye’ye yeni fırsatlar yaratacağını ifade eden Konyalıoğlu, “Almanya, İngiltere, ABD gibi ülkelerden alabileceğimiz yeni üretim taleplerine yönelik orta-yüksek teknolojide milli kapasite ve kalite artırıcı yatırımlar devlet destekleri ile teşvik edilmeli ve hızlandırılmalı. Önceliğimiz teknolojide ilerleme, dijital dönüşüm ve bunu yönetecek yetenekli insan kaynağımızın yetiştirilmesi olmalı” diye konuştu.