ABS Alüminyum, ihracat odaklı ilerliyor

09 Ekim 2017

İKBAL FİDAN

GES projelerinde panel çerçeve üretimi ve konstrüksiyon alanında hizmet veren ABS Alüminyum, yeni dönemde ihracat odaklı büyüme hedefliyor. Halen Kayseri OSB’deki tesislerinde sanayi ve inşaat sektörleri için alüminyum profil üreten firma, ayrıca 3 bin 600 tonluk üretim kapasitesini beş yıla kadar 24 bin tona çıkarmayı hedefliyor. İki yıl önce 8 milyon dolarlık yatırımla Kayseri OSB’de alüminyum profil tesisi kuran ABS Alüminyum, burada statik toz boya, eloksallı, mekanik işlem, kesme ve bükme üretimi yaparak endüstrinin farklı kolları ile inşaat sektörüne mamul ve yarı mamul ürünler sunuyor.

ABS Alüminyum Genel Müdür Yardımcısı Süleyman Ulusoy, bugün itibarıyla otomotiv, beyaz eşya, mobilya, makine, raf, cam balkon sistemleri, merdiven korkuluk ve çit sistemleri, duşa kabin sistemleri, soğutma sanayi, güneş enerjisi, aydınlatma sanayi, reklam sanayi, perde sistemleri, panjur sistemleri, doğrama sistemleri, cephe sistemleri ve solar konstrüksiyon alanında hizmet sağladıklarını iletti.

Kapasiteleri hakkında bilgiler aktaran Süleyman Ulusoy, firmalarının bin 100 tonluk 5 inç ektrusion pres ile yılda 3 bin 600 ton, 2 bin tonluk 7 inç ektrusion pres ile yılda 7 bin 200 ton, eloksal polisaj yüzey işlemde yılda 6 bin ton ve boyalı ürün kapasitesi olarak ise yılda 3 bin ton kapasiteye sahip olduğunu bildirdi. Halen 16 bini kapalı toplamda 30 bin metrekarelik alanda faaliyet gösterdiklerini ileten Ulusoy, bünyelerinde 83 personel istihdam edildiği bilgisini verdi.

İhracat noktasında daha çok Almanya ve Avusturya ile çalıştıklarını söyleyen Süleyman Ulusoy, öncelikli pazarlarını ise Orta Avrupa’nın oluşturduğunu bildirdi. Sektörün sorunlarına değinen Ulusoy, “Özellikle enerji sektöründe sürekli değişen prosedürler ile belirsizliklerin ortadan kaldırılması gerektiğini düşünüyorum. Son yapılan değişikliklerle GES projeleri küçük çaplı yatırımcılardan uzaklaşmış durumda” diye konuştu.