ABS Alüminyum, kapasiteyi artırmak istiyor

07 Ekim 2017

Kayseri OSB'deki tesislerinde sanayi ve inşaat sektörleri için alüminyum profil üreten ABS Alüminyum, halen yılda 3 bin 600 tonluk üretim kapasitesiyle faaliyet gösteriyor. Beş yıl içinde üretim kapasitesini 24 bin tona çıkarmayı planlayan firma, yatırımlarını kapasite artışı yönünde şekillendiriyor.

Kayseri OSB'deki alüminyum tesisini bundan iki yıl önce, 8 milyon dolarlık yatırımla kuran ABS Alüminyum, burada statik toz boya, eloksallı, mekanik işlem, kesme ve bükme işlemleri yapıyor. Firma sanayi ve inşaat sektörlerine ürünlerini mamul ve yarı mamul şeklinde sunuyor. ABS Alüminyum Genel Müdür Yardımcısı Süleyman Ulusoy, halen 16 bin metrekarelik alanda üretim yaptıklarını belirterek, ürünlerinin bir kısmını Avrupa ülkelerine gönderdiklerini iletti.

Kapasite artışı kapsamında yüzey kaplamada özellikle eloksal ve statik boya birimlerinde kapasite artışıyla ilgili yatırımlarının devam ettiği bilgisini veren Süleyman Ulusoy, ayrıca CNC yatırımlarına da devam ettiklerini açıkladı. Öte yandan, 2018 yılından itibaren Ar-Ge aşamasındaki bazı projelerin devreye alınacağını açıklayan Ulusoy, "GES projelerine yönelik konstrüksiyon sistemleriyle ilgili Ar-Ge çalışmamızın katma değer artıı da getireceğini düşünüyoruz. Buna ilave yatırımlarımız da periyodik olarak devam edecek. Kapasite artışı için profil üretimi ve yüzey kaplama çalışmalarında yapacağımız yatırımı devam edecek geliştirmeler arasında sayabiliriz" dedi.

Avrupa'ya ihracat yapıyor

İhracat noktasında ise yeni kurulan bir firma olmalarına rağmen Euro Bölgesi'nde satış faaliyetlerinin başlamasını önemli bir başarı olarak gören Süleyman Ulusoy, son dönemde endüstriyel profiller ve enerji sektörünün odak noktalarını oluşturduğunu bildirdi. Halen ihracatın üretimden yüzde 20, cirodan ise yüzde 25 pay aldığını kaydeden Ulusoy, orta vadede her iki oranı da yüzde 50 seviyesine çıkarmak istediklerinin altını çizdi. İç pazarda ise müşteri odaklı çalıştıklarını dile getiren Ulusoy, "Henüz bayilik düzeni kurmadık. Buna karşın, ilerleyen dönemlerde özellikle inşaat sektöründe yerimizi sağlamlaştırarak, bayi ağı oluşturmak istiyoruz. Özellikle endüstriyel profiller sektöründe müşteri portföyümüzü geliştirmeye çalışıyoruz" dedi. Sektörün sorunlarına ilişkin görüşlerini de dile getiren Süleyman Ulusoy, kalifiye eleman bulma noktasında sorun yaşadıklarını iletti.