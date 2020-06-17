Adana Sarıçam’da yeni konutların yüzde 70’i satıldı

17 Haziran 2020

ERAY ŞEN-ADANA

Pandeminin ekonomide yol açtığı tahribatı azaltmaya yönelik önlemler kapsamındaki kredi faizlerinin 0.64’e düşürülmesi Adana’da da etkisini gösterdi ve konut satışlarında ciddi sıçrama yaşandı. Konuta olan talebin iki ay önce ile kıyaslandığında yüzde 100, satışların yüzde 30-40 arasında arttığını belirten sektör temsilcileri, haziran ayının ilk iki haftasında başlayan hareketliliğin devamını beklediklerini söyledi.

Adana Emlakçılar Odası Başkanı Rabia Ülkü Uçar, faizlerde 0.64’ün açıklandığı 25 Mayıs’tan itibaren konut satışlarının iki ay önce ile kıyaslandığında yüzde 40 arttığını aktardı. Kentin gelişim alanlarından merkez Sarıçam ilçesinde son yıllarda inşa edilen yeni konutların yüzde 70’e yakınının son iki haftada satıldığını belirten Uçar “Ancak bunlar şu anki gözlemlerimiz. Kesin rakamları söylemek için temmuz ayının ilk haftasını beklemek gerekiyor” dedi.

Adana Kamu Müteahhitleri Derneği (AKAMDER) Başkan Yardımcısı, Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve İnşaat Meslek Grubu Başkanı Orhan Avcı da “Bu tarihi konut kredisi faizi imkanları piyasada çok hızlı bir şekilde hareket getirdi. Kısa vadede yüzde 100 fark yarattı diyebilirim” yorumunu yaptı. Korona ve ondan önce de kur krizi nedeniyle 2018’den beri piyasanın ‘iyi olmadığını’ vurgulayan Avcı “Hem ertelenmiş talepler, hem faizlerin etkisi hem de salgından çıkmanın pozitif ortamı, hepsi çok güzel bir araya geldi” diye konuştu.

“Fırsatçılık yapıldığı doğru değil”

Kredilerin ‘sıfır’ daireler için kullandırılmasının da doğru bir yaklaşım olduğunu dile getiren Avcı, “Yeni yapılan yapılar hem depreme daha dayanıklı, daha sağlıklı, hem de enerji tasarrufu yüksek” ifadesini kullandı. Bu dönemde müteahhitlerin ‘fırsatçı davranarak zam yaptığı’ yönündeki eleştirilerin gerçeği yansıtmadığını ifade eden Avcı, ”2018’den beri müteahhitler konutlara hiç zam yapmıyordu. Son iki yılda sadece TÜİK’in açıkladığı enflasyon verilerine bakılsa bile, yüzde 35 civarında fiyatın zamlı olması lazım. Fiyatlar sektördeki hareketlilikten gerideydi. Doların hareketi, korona etkisi ve artan maliyetler düşünülürse, onların bir yansıması var. Normalde fiyatlar bu dönemde yüzde 10 – 20 arası arttı. 2018’den bu yana maliyetleri düşündüğünüz zaman bu maliyet artışlarını bile karşılamıyor” diye konuştu.

Üçgül İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Üçgül de kredi faizlerinin düşmesi ve konut kredilerine getirilen kolaylığın, tasarrufların yönünü değiştirdiğini söyledi. Üçgül “Uzun dönemdir konut satılmıyordu. İnsanların parası altın ve dolardaydı. Bunlar iyi kazandırdı. Şimdi faizlerden faydalanmak için altından ve dolardan kazandığı parayla konut alıyorlar. Bir taşla üç kuş vurmuş oluyorlar” dedi. Üçgül, son yıllarda konut satışlarındaki düşük düzey dikkate alındığında, şu anda yaşanan satışların reel anlamda çok yüksek sayılmaması gerektiğini sözlerine ekledi.