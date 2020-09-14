Adana sıcağı pamuğa yaradı, narenciyede yanıklar oluştu

14 Eylül 2020

ERAY ŞEN-ADANA

Son yılların en sıcak yaz mevsiminin yaşandığı Adana’da, sonbaharın ilk haftalarında da devam eden sıcak hava, tarım ürünlerini etkiledi. Narenciyede ‘güneş yanığı’nın artmasına neden olan sıcaklar, pamukta ise açmayan kozaların açmasını sağlayarak olumlu etkide bulundu. Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, son haftalarda etkili olan sıcak havanın tarım ürünleri üzerindeki etkisini değerlendirdi. Doğru “Narenciyenin artık hasadı geliyor. Aşırı sıcaklar, narenciye ağaçlarındaki olgunlaşmış meyve üzerinde güneş yanığı dediğimiz zararı biraz artırdı. Bunun yanında ekim alanları azalan pamuk için ise çok faydalı oldu diyebilirim, çünkü bu sıcaklar açmayan kozaları açtırır” dedi.

“İkinci karpuz yandı ancak ekimi az”

Adana’nın Karaisalı ve Aladağ gibi yüksek kesimlerinde ‘ikinci karpuz’ diye bilinen karpuz üretim alanlarının da sıcaktan olumsuz etkilendiğini ifade eden Doğru, “Ancak bu alanlar çok cüzi miktarda. Bu şekilde sezonun sonlarına doğru ekilen domates ve patlıcan da var fakat onların da ekim alanları az. Domates ve karpuz bu mevsimde çok geniş alanlarda olmadığı için çok fazla zarar yaptığını söyleyemem. Bir başka açıdan ise bu son sıcaklar, çiftçilerin sulama maliyetlerini artırdı” diye konuştu.

“Kayıplar nedeniyle narenciyede fiyatların yükselmesi bekleniyor”



Çukurova’da geçtiğimiz mayıs ayında 50 derecenin üzerine çıkan sıcak hava, limon ve portakal çeşitlerinde soruna yol açmıştı. Bu dönemde bazı erkenci ürünlerde ciddi bir döküm yaşandığını kaydeden Mutlu Doğru, “En büyük zarar bazı portakal çeşitleri, nova mandalina ve erkenci enterdonat limon çeşitlerinde oldu. Eylülün ilk iki haftasında bir kez daha mevsim normallerinin üzerine çıkarak 40 dereceyi geçen sıcaklar, bu kez de hasadı gelen narenciye ürünlerinde güneş yanığını artırdı. Narenciye fiyatlarının, bu yıl yaşanan ürün kayıplarına bağlı olarak yükselmesi bekleniyor” dedi.