Adana’da 1725 metrekarelik soğuk hava deposu kuruldu

30 Ekim 2020

ERAY ŞEN-ADANA

Adana Büyükşehir Belediyesi, tarımsal kalkınma çalışmaları kapsamında, meyve üreticilerine yönelik olarak yapılan soğuk hava deposunu açtı. Adana’nın içme suyunu karşılayan Çatalan Barajı kompleksi içerisinde 2006'da şişe suyu dolum ve paketleme tesisi olarak kurulan, 2016 'da kesme çiçekçilik projesi kapsamında soğuk hava deposuna dönüştürülen bina, 2018’den bu yana kullanılmıyordu. Özellikle nar üretiminin yaygın olduğu bölgedeki tarımsal üretim altyapısını güçlendirmek isteyen belediye, ısıtma-soğutma, iklimlendirme, sıva, boya, yalıtım ve otomasyon gibi konularda yaptıkları bakım-onarım ve yenilemenin ardından, binayı soğuk hava deposu olarak hizmete sundu.

Deponun açılışında konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bölgedeki Çiçekli, Aflak, Çaylı, Ayvalı, Kılbaş, Karayusuflu ve Kösefakılı köylerindeki üreticilerin talebi doğrultusunda kooperatifçiliğin geliştirilmesine yönelik çalışma yaptıklarını söyledi. Başkan Karalar, hizmete sunulan deponun, bölge çiftçisinin ürününü daha rahat pazara sunmasına katkıda bulunacağını vurgulayarak, “Nar üreticileri artık tüccara boğulmak durumunda değiller. Bundan sonra enerji masrafı bizden, işçiliği bizden, istediğiniz miktarda narlarınızı burada depolayabilirsiniz” dedi. Karalar, soğuk hava deposunun teknik özellikleri hakkında şu bilgileri verdi: “Tesis, 6 adet soğuk oda, bir paketleme alanı, bir depo, üç odadan oluşan idari bina ile toplam bin 725 metrekare kapalı alandan oluşuyor. Soğuk odaların her biri 500 m2. Paketleme için de 862 metrekarelik bölümün bulunduğu tesis, 6 adet tavan vincine sahip ve her türlü aracın giriş-çıkışına uygun olarak yapılmıştır.”