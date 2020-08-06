Adana’da ilk hibrit fuar ekimde açılacak

06 Ağustos 2020

ERAY ŞEN-ADANA

Adana’da fuarcılık sektöründe pandemi sonrası ‘yeni normal’e uygun organizasyonların ilki ekimde yapılacak. 6-11 Ekim 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek Çukurova Mobilya ve Dekorasyon Fuarı, hem geleneksel mekanda, hem dijital ortamda düzenlenecek.

Konuyla ilgili bilgi veren TÜ- YAP Adana Fuarcılık AŞ Bölge Müdürü Salih Gökmen, Çukurova Mobilya ve Dekorasyon Fuarı’na katılan firmalara dijital platformlarda ve fiziki fuar alanlarında güvenli ve nitelikli iş bağlantıları ortamı sunulacağını söyledi. Pandemi sürecinde Türkiye ve dünyada fuarların yapılamadığını belirten Gökmen, “Bu dönemde yeni normal dünya düzenine entegre, hijyenik, güvenilir, kontrollü, mesafeli ve dijital fuarlar ile firmalarımızı buluşturacağız” dedi.

365 gün fuar deneyimi yaşanacak

Yeni normalde, fuarların artık sadece fuar alanı ve tarihleri ile sınırlı olmayacağını vurgulayan Gökmen “Yeni nesil fuarcılık uygulamaları ile katılımcı ve ziyaretçilerimize yıl boyu iş bağlantıları sunacağız. Katılımcılarımız 365 gün fuar deneyimi yaşarken, akıllı B2B eşleştirme sistemi ile de ilgili alıcılara ürünleri önerilecek” bilgisini verdi.

Fuar merkezlerindeki havalandırma sistemlerini ve diğer fiziki koşulları da Sağlık Bakanlığı’nın genelgeleri doğrultusunda yeniden düzenlediklerini aktaran Gökmen, Adana’da 6-11 Ekim 2020 tarihlerinde düzenlenecek 13. Çukurova Mobilya ve Dekorasyon Fuarı’nın da hem geleneksel fuarcılığı hem de dijital fuarcılığı harmanlayarak önemli bir iş hacminin ortaya çıkmasını sağlayacağını söyledi. TÜ- YAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’ndeki fuarda, bu yıl ‘az ve öz’ ziyaretçi hedefl ediklerini dile getiren Gökmen, fuar alanı içine belli sayıda ziyaretçi alacaklarını kaydetti.



Erikci: Artan mobilya ihtiyacını karşılayacağız



Adana Mobilya Sanayicileri İşadamları Derneği (MOSİAD) Başkanı Rüştü Erikci, mobilya ihracat üssü haline gelen bölgede, pandemi sürecinin mobilyaya olan ihtiyacın artmasına neden olduğunu söyledi. Erikci, “Dünyada artan mobilya ihtiyacına Çukurova Mobilya ve Dekorasyon Fuarı ile çare olacağız” diye konuştu.





Güldiker: Adana klasik mobilyanın üretim üssü



Güldiker Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı ve Adana Sanayi Odası (ADASO) Meclis Üyesi Ahmet Güldiker, Türkiye’de ‘klasik mobilya üretimi’ denince akla ilk gelen kentin Adana olduğunu vurgulayarak “Pandemi süreci pek çok sektörü zor duruma soktu, üretim durdu ama artık hareket zamanı. Çukurovalı mobilyacılar olarak fabrikalarımızda hızla üretime devam ediyoruz” dedi.





Avcı: Fuarımıza tüm mobilya sektörünü bekliyoruz



Adana Mobilyacılar ve Marangozlar Odası Başkanı Yalçın Avcı, TÜYAP Adana 13. Çukurova Mobilya Dekorasyon Fuarı’nın sektörde yarattığı heyecanı dile getirdi. Son üç yılda büyük bir ivme yakalayan fuarın sektör için can suyu olduğunu belirten Avcı, bu yıl az ama öz ziyaretçi ile başarılı bir organizasyon yapılacağını söyledi.