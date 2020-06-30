Adana’da sanayi çalışanlarına antikor testi yapılıyor

30 Haziran 2020

ADANA-DÜNYA

Adana’da COVID-19 ile mücadele kapsamında, sanayi tesislerindeki çalışanlara antikor testleri yapılmaya başlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Adana Sanayi Odası işbirliğinde gerçekleştirilen tarama testleri, işletmelere gidilerek, çalışanlardan yerinde numune alınarak yapılıyor. İlk testler, Adana Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe, Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Adana Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Bilgiç, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Kaya’ya yapılarak uygulama başlatıldı.

Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, “Üretim kararlılığımızı sürdürürken sağlığımızı da korumak zorundayız” dedi. Antikor testi sonuçları pozitif çıkan kişilere Sağlık Bakanlığı tarafından PCR testi yapılacağını ve o testten çıkan nihai sonuca göre gerekli diğer sağlık prosedürlerinin işletileceğini kaydeden Kıvanç, “Adana’da sanayicilere yönelik gerekli taramalara başladık. Benim buradaki genel mesajım herkes için sosyal mesafenin korunması maskelerin takılması ve hijyen kurallarına uyulması. Bu süreçle ancak böyle baş edebiliriz. Tüm sanayicilerimizi bu tarama testini yaptırmaları için davet ediyoruz. Bunun kendilerine büyük fayda sağlayacağını ve tüm sanayi istiyorum” diye konuştu. için önemli olduğunu belirtmek