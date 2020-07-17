Adanalı sanayici meslek lisesi mezunlarını istihdam edecek

17 Temmuz 2020

ADANA-DÜNYA

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve TOBB ETÜ arasında imzalanan Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü kapsamında Adanalı sanayiciler de meslek lisesi mezunlarını istihdam edecek. Konuyla ilgili Adana Ticaret Odası (ATO), Adana Sanayi Odası (ADASO), Adana Ticaret Borsası (ATB) ve Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında gerçekleştirilen protokolün imzalandığı toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, ATO Başkanı Atila Menevşe, ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, ATB Başkanı Şahin Bilgiç ve davetliler katıldı.

Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen imza töreninde konuşan ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, bu protokolle, öğrencilerin sektörle iç içe olacağını ve çağın gerektiği teknolojilere uygun donanımlı olarak yetişeceğini belirtti. Bu sayede Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin okul seçimlerinde ailelerin tercihi haline geleceğini dile getiren Kıvanç, konuyla ilgili şunları söyledi: “Amacımız dört yıllık eğitimin sonunda tüm öğrencilerimizi nitelikli birer çalışan haline getirebilmek ve istihdam etmek. Nitelikli eğitim ve dolayısıyla nitelikli istihdam, sanayi ve üretim toplumu olmanın en değerli anahtarı ve çözümü olacak. Bu proje ve iş birlikleriyle önümüzdeki dönemde mesleki eğitimin yıldızı yeniden parlayacak. Kısmet olursa başarılı olan tüm mezunlarımızı işe yerleştireceğiz. Her biri 4 yılın sonunda aranan iyi birer çalışan olarak yetişmiş olacak.”

“Ara elemanı sorunu var”

Nitelikli işgücünün temelini iyi bir eğitimin oluşturduğunu dile getiren Kıvanç, “Ara elaman konusunda özellikle sanayide uzun yıllardır çok ciddi bir darboğaz vardı. Yıllardır dile getirilen ama bir türlü hayata geçirilemeyen bir adım atıldı. Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk ve TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu cesur ve kararlı politikası sayesinde Türkiye’de bir ilk başladı. Milli Eğitim Bakanlığı ve TOBB arasında ‘Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü’ imzalandı. Bu protokol kapsamında her ilde bir meslek lisesi sanayi ve ticaret odalarının ve borsalarının yönetimine verildi. 81 ilde 81 meslek lisesi projesi kapsamda bugün bizler de Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile birlikte bir protokol imzaladık” diye konuştu.

Piyasada talep gören niteliklere göre hazırlanan, yeni ve dinamik bir mesleki eğitim modeline geçildiğini vurgulayan Kıvanç, “Adana da faaliyet gösteren oda ve borsalarımızın iş birliği ile buralardaki mesleki eğitimi dinamik ve sektörün ihtiyaçları doğrultusunda tasarlamayı hedefliyoruz” dedi.