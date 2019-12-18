Adana’nın ‘yıldız’ sanayicileri ödüllendirildi

18 Aralık 2019

AOSB’de düzenlenen ödül töreninde konuşan Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Türkiye’nin 6’ncı büyük OSB’si olan AOSB’nin ortaya koyduğu kalite, finans, insan kaynakları, çevre ve enerji politikaları ile Türk sanayisinin ‘güneydeki kalesi’ olduğunu söyledi. AOSB’nin teknolojiyi etkin bir şekilde kullanan, çevreye ve topluma duyarlı faaliyetlere özen gösteren ülkemizin önde gelen örnek OSB’lerinden biri olduğunu vurgulayan Vali Demirtaş, enerjisini Adana için harcayan, üreten ve istihdam sağlayan tüm firmaları kutladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da kentin son yıllarda gösterdiği gelişmeye dikkat çekerek “Adana tekrar çıkışa başladı. Adana’da çok ciddi bir sanayi alt yapısı var ve hızla ilerliyor” diye konuştu.

“AOSB, ilk altı OSB’den biri”

AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü ise, 1977 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla kurulan bölgenin, 42 yıldır her koşulda üreten, istihdam sağlayan, ihracat yapan sanayicileri ile bölge ve ülke ekonomisine katkısını sürdürdüğünü belirtti. Sütcü, “Türkiye’de 332 tane OSB bulunuyor. Aynı zamanda başkan yardımcılığı görevini üstlendiğim OSBÜK verilerine göre, AOSB’mizin; fiziki şartlar, hacim, büyüklük ve ticari kapasitesi ile ilk altı OSB içinde yer aldığını Etkinlikte ilk önce İstanbul Sanayi Odası’nın ilk ve ikinci 500 sanayi kuruluşu listesindeki 10 firmaya ödül verildi.

Ardından, Abdioğulları Plastik, Ankutsan, Amylum Nişasta, Bossa, Güney Çelik Hasır, Gürsoy Yem, Hektaş, Kastamonu Entegre, Mondi Tire Kutsan, Oyak Beton, Kimteks Tekstil, Meltem Kimya, Netafim, Pilyem Gıda, Polisan Kimya, Tat Nişasta, Oğuz Gıda, Oğuz Tekstil, Ulusoy Tekstil, Zahit Alüminyum firmasının temsilcisi ödülünü aldı. Daha sonra; Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçı gururla belirtmek isterim” ifadesini kullandı. Bölgede 368 firma ve 446 işletmenin faaliyet gösterdiğini, 35 bin 150 kişinin istihdam edildiğini ve bunun Adana’daki kayıtlı istihdamın yüzde 15’ini oluşturduğunu anlatan Sütcü, “AOSB’miz; arsa tahsisi açısından yüzde 100, faaliyete başlama açısından ise yüzde 85’in üzerinde doluluğu olan bir bölgedir” dedi.

Sütcü, yönetim kurulu olarak göreve geldiklerinde 13 milyon metrekare alana sahip olan AOSB’nin şu anda 16 milyon metrekareye ulaştığını, yeni yer seçimi ile ileride genişleyerek yaklaşık 25 milyon metrekareye kavuşacağını kaydetti.

Açılış konuşmalarının ardından büyük ölçekli firmalara danışmanlık yapan Korn Ferry Şirketinin Türkiye şube yöneticisi Şerif Kaynar, “Türkiye ve dünyada sürdürülebilir yönetişim için tavsiyeler. Başarılı şirketlerin DNA’sı” konulu söyleşi gerçekleştirdi.

Araştırması’nda yer alan ve AOSB’de üretim yapan Ankutsan, Amylum, Bossa, BTD Tekstil, Filpa Ambalaj, Güney Çelik Hasır, Kastamonu Entegre, Pilyem Gıda’nın temsilcilerine ödül verildi. Ayrıca; AR-GE merkezi ünvanını alan Beta Gıda, Bossa, Eksoy Kimya, Güney Çelik Hasır, Transformatör Elektromekanik, Ulusoy Tekstil ve Zahit Alüminyum ödül almaya hak kazandı.

Tasarım merkezi ünvanını alan Barış Teknoloji, Çukurova Silo, Kimteks Tekstil, Oğuz Tekstil, Makinsan Treyler firmalarının yanı sıra eğitime destek sağlayan; Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tümay, Çukurova Üniversitesi AOSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Nigar Yarpuz Bozdoğan, Zahit Alüminyum firması Ar-Ge Mühendisi Merve Özcan, Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi Fabrika Direktörü Ergin Turan, Mazlum Boru firması yetkilisi Şahin Mangıtay ile Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi arasında yer alan Beta markasını temsilen Yusuf Cenk Dağsuyu, MFC Markasını temsilen Hakkı Mert Dağsuyu’na ödülleri verildi.