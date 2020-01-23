Adıyaman’da fabrika okulların 3 yıllık cirosu 1,8 milyon lira

23 Ocak 2020

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, yaptığı yazılı açıklamada, Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde Döner Sermaye (DÖSE) kapsamında, makine, mobilya, metal ve kimya alanlarında üretim yapıldığını kaydetti. Bu kapsamda mobilya alanında yapılan ürünlerle okulların ihtiyaçları karşılandığını ifade eden Alagöz, "Kimya alanında üretilen muhtelif temizlik ürünleri okullarımızın dışında, kamu kurumları ve işletmelere de satış gerçekleştirilmektedir. Son 3 yılda toplam 1 milyon 843 bin 67 TL ciro yapılmıştır. Yapılan üretimin karından elde edilen gelirden, öğrencilere 67 bin 885 TL, öğretmenlere 194 bin 561 TL ödenmiştir."dedi.

Alagöz, Adıyaman'da DÖSE kapsamında üretim artışının Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında mesleki eğitim politikalarının ve yerelde ise Milli Eğitim olarak, teşvik ve yönlendirmenin büyük etki yarattığını belirterek, şunları dile getirdi: "Bu bağlamda meslek liseleri kendi içerisinde her gün kalitesini daha da artırarak toplumun istek ve ihtiyaçlara göre yeni alan ve dallar açılıyor. Meslek liselerinin bu şekilde üretimler yapması gerçekten takdire şayan çalışmalardır. Kalkınmış ve refah düzeyini yakalamış bir Türkiye'nin geleceği, eğitimden ve bilgiyle donanmış genç nesillerin yetiştiği meslek liselerinde böyle güzel gelişmelerin olması hepimizi mutlu ediyor, geleceğe daha emin adımlarla ilerliyoruz. DÖSE kapsamında faaliyetlerin çeşitlendirilmesi, yaygınlaştırılması, üretimin arttırılması ve kar marjının yükseltilmesi hedefimiz devam edecektir. Emeği geçen idareci, öğretmen ve öğrencileri tebrik ediyorum."