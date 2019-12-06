Adli Bilirkişiler güçlü bir STK yapılanması için bir arada

06 Aralık 2019

BURSA (DÜNYA) - Dünya Gönüllüler Günü kutlamaları ve Nilüfer Dernekler Yerleşkesi’nin kuruluşunun 7’inci yılı kutlamaları kapsamında; bulunan Marmara Bilirkişiler Derneği, Samsun Bölge Bilirkişiler Derneği ve Ankara Bölge Anadolu Bilirkişiler Derneği arasında ortak çalışma protokolü imzalandı. Samsun Bölge Bilirkişiler Derneği Sosyal Sorumluluk ve Proje Komisyonu Başkanı Fatih Kankurdan, imza koydukları stratejik işbirliği protokolü ile Cumhuriyet Savcılıkları, Adli ve İdari Yargı Kurumları ve ihtiyaç duyulan diğer kamu ve özel kurumlar ile sivil toplum kuruluşlarında bilirkişi olarak görev yapan kişi ve kuruluşlara destek vermeyi amaçladıklarını söyledi. Üyelerin aralarında bilgi alışverişi sağlayabileceği, ortak eğitim programlarının düzenleneceği, kalkınma ajansları işbirliği ile yurt içi ve dışındaki çivil toplum ve üyeler arası diyalogların güçleneceği ortamların oluşmasını istediklerini söyleyen Kankurdan, “Sosyal sorumluluk projeleri gibi konularda da işbirliğini amaçlıyoruz. Sürdürülebilir bir dayanışma işbirliği protokolünün altına imzalarımızı atıyoruz” dedi. Derneklerin her birinin kendi bölgelerinde sistemsel sorunların çözümüne katkı sağlayabilmek amacıyla toplantılar gerçekleştirdiklerine de değinen Kankurdan, “Derneklerimizin sahada 9 ilde yaptığı faaliyetlere ilişkin ortak çalışma raporları da imzalanarak, Adalet Bakanlığı ve Bilirkişilik Daire Başkanlığına sunulmak üzere hazırlandı” şeklinde konuştu.

Bursa Nilüfer Karaman Dernekler yerleşkesinde, Dünya Gönüllüler Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen protokol imza törenine Bursa Marmara Bilirkişiler Derneği Başkanı, Adli Bilirkişi, Makine Mühendisi Dursun Aydın’ın ev sahipliğindeki protokol imza töreni ve ortak çalışma grubuna; Samsun Bölge Bilirkişiler Derneği Başkanı, Sigorta Eksperi, Adli Bilirkişi Sedat Urkaya, Ankara Bölge Anadolu Bilirkişiler Derneği Kurucu Başkanı Adli Bilirkişi Erdinç Arısoy, Samsun Bölge Bilirkişiler Derneği ve Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi, Adli Bilirkişiler Çorum İl Temsilcisi Fatih Kankurdan ve Samsun Bölge Bilirkişiler Derneği, Amasya İl Temsilcisi Ecz. Aysin Melek Taşdelen katıldı.

Federasyon ve birlik statüsünde güçlü bir STK’nın temelleri atılıyor

Bursa (3215), Ankara (9160) ve Samsun (3045) bölgelerinde bulunan 15 bini aşkın adli bilirkişinin temsil edildiği platformda; nitelikli hesaplamalar ve hizmet içi eğitim alanları, eğitim sertifikaları ve üyeler arası diyalog, işbirliği ve sivil toplumun güçlendirilmesine yönelik ortak projelerin koordineli bir şekilde yürütülerek daha kurumsal ve fonksiyonel bir bilirkişilik faaliyetinin oluşumuna zemin hazırlanacak. Derneklerin bir araya gelerek oluşturdukları dinamizm ile daha güçlü temsil yeteneğinin oluşumu için üst kurumunun, adli bilirkişilerin federasyon ve birlik statüsünde, güçlü bir sivil toplum kuruluşu olarak temsil yapılanmasının temelini atılacak.

Bursa Bölge Adliyesi’ne ziyaret

Etkinlikler kapsamında Bursa’ya gelen heyet ayrıca Bursa Bölge Adliyesi Başkanı Abdulkadir Şahin’i de makamında ziyaret ederek, derneklerin faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Oluşturulmak istenilen sivil toplum kuruluşunun önemi hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.