AFRAY Banliyö Hattı Projesi’nde sözleşme imzalandı

28 Şubat 2020

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’in seçim öncesi vizyon projelerinden olan AFRAY Banliyö Hattı Proje’sinde sözleşme imzalandı. Devlet Demiryolları 7. Bölge Müdürlüğü ile yüklenici firma arasında imzalanan sözleşmeye göre projenin 1’inci etabı olan ANS – Ali Çetinkaya Garı- Park Afyon arasında sondaj çalışmalarına başlanacak, durak, peron ve yaya üst geçitleri ile güzergah projelendirilecek. Keşif metraj çalışmaları tamamlanarak yapım için ödenek belirlenecek. 120 gün içinde tamamlanacak bu çalışmaların ardından belirlenen ödenekle 2020 yılının ikinci altı ayında ihaleye çıkılarak bu yılsonuna kadar ya da en geç 2021 yılının başında ilk kazma vurulacak.

“Hedefimiz üniversiteli gençleri şehir merkezine taşımak”

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Afyonkarahisar’ın en büyük sorunlarından birisi olan toplu taşıma ve trafik sıkışıklığını önlemek adına AFRAY Banliyö Hattı proje sözleşmesinin hayırlı olmasını temenni etti. ANS-Ali Çetinkaya Garı- Park Afyon güzergahını kapsayan projenin 1’inci etabında hedeflerinin üniversite öğrencisini şehir merkezine taşımak olduğunu söyleyen Başkan Zeybek; “ İnşallah projemizin birinci etabı olan ANS – Ali Çetinkaya Garı- Park Afyon güzergahı ile gençlerimizi şehir merkezine taşıyacağız, aynı zamanda Ali Çetinkaya İstasyonumuzu daha aktif halde kullanılmasını sağlayacağız” dedi. AFRAY projesinin birinci çalışmaları devamında Ali Çetinkaya İstasyonu ile şehir merkezini birleştirmeyi hedeflediklerini söyleyen Başkan Zeybek, “Dün itibariyle bir firma ile görüşmelerimiz oldu. Bu firma İstanbul Tünel ile Taksim Meydanı arasında çalışan mini tramvayın lastik tekerlekli akülüsünü üretmiş, inşallah ondan da alarak Ali Çetinkaya İstasyonu ile şehir merkezini birleştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

"Hafif raylı sistemin sözünü aldık"

AFRAY’ın üç etap halinde tamamlamayı hedeflediklerini ifade eden Başkan Zeybek Ankara’ya gerçekleştirdiği son ziyarette Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit TURHAN ile yaptığı görüşmenin detaylarını da anlattı. Başkan Zeybek; “ Ulaştırma Bakanımızla yapmış olduğumuz son görüşmede çevre illerden AFRAY projesine benzer projelerin geldiğini fakat önceliklerinin Afyon ve Uşak olduğunu ifade etmişler. Proje sözleşmesini imzaladığımız birinci etap çalışmalarını gerçekleştirdikten sonra inşallah termal bölge ile Konya-Şuhut yol ayrımına kadar hafif raylı sistem projemiz var. Ulaştırma Bakanımız sözünü vermişti. Son görüşmemizde kendisine hızlı tren istasyonu yapılacağını yapılacak bu istasyonla şehir merkezini bağlamayı düşündüğümüzü söylediğimizde Bakanımız, hafif raylı sistemini de bakanlık olarak kendilerinin yapabileceğini bizzat bana ifade ettiler. Bu duygu ve düşüncelerle AFRAY Banliyö Hattı proje sözleşmesinin ilimize, Devlet Demir Yollarımıza ve yüklenici firmaya hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Hattın tamamı 28 kilometre olacak

Devlet Demir Yolları 7. Bölge Müdürü Adem Sivri ise projenin detayları hakkında bilgi verdi. Afyonkarahisar’ın demiryolu ağı bakımından önemli bir kent olduğuna dikkat çeken Sivri; “Bu projede mevcut demiryolu hatlarından azami faydalanarak inşa edilecek. 2’nci demiryolu hatları ile banliyö hattı oluşturulacak. Banliyö hatlarla toplu ulaşımın desteklenmesi Afyonkarahisarlı hemşerilerimizin günlük hayatını kolaylaştıracak. Banliyö hatları önemli merkezler ile entegre ederek daha hızlı, daha güvenli ve hesaplı ulaşım sağlanacak ve toplu taşımanın kapsadığı alan genişleyecek” dedi. Afyonkarahisar Belediyesi ile işbirliği halinde gerçekleşen AFRAY’ın önemli bir ulaşım projesi olduğunu söyleyen Adem Sivri; “ Yerel yönetimlerle gerçekleştirdiğimiz İzmir’de Egeray, Ankara’da Başkentray, İstanbul’da Marmaray, gerçekleştireceğimiz Gaziantep’te Gaziray ve Konya’da Konyaray gibi en önemli ulaşım projelerinden biridir” dedi.

AFRAY’ın birinci etabının 8 kilometre uzunluğunda olduğunu söyleyen Devlet Demiryolları 7. Bölge Müdürü Adem Sivri, hattın tamamının ise 28 kilometre uzunluğa sahip olacağını ifade etti.