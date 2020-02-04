Afyon Eber Biokütle Enerji Santraline Trabzonspor’un renkleri giydirildi

04 Şubat 2020

Osman ŞİŞKO

27 MWe üretim gücü ile yılda 260 bin ton dolayında bitkisel atıkları kullanarak enerji üretimi yapmaya başlayan Afyon Eber Biyokütle Enerji Santrali Ertuğrul Doğan’ın talimatı ile bordo mavili renklere büründürüldü.

Çorum Mecitözü’nde kurulan ve 2018 yılının başından itibaren üretime alınan Biyokütle Enerji Santrali’nden (BES) sonra ikinci tesis olan ve yaklaşık 500 dönümlük alan üzerine kurulan Afyon Eber santralinin bordo mavi renklere büründürülmüş olması görenlerin dikkatini çekiyor.

Ertuğrul Doğan, Trabzonspor’un kendileri için sadece bir sevda, ya da bir takım değil adeta bir kimlik olduğunu hatırlatarak, “Bu kimlikle yaptığımız yatırımlarda da bordo mavi renklerin hakim olmasının güzel ve anlamlı olduğunu düşünüyoruz. Türkiye’de ilklerin takımı olan Trabzonspor gibi, biz de enerji sektöründe çevreci olarak bilinen ve bugüne kadar heba edilen bitkisel atıkların kullandığı BES’leri inşa ediyoruz. Trabzonspor gibi ilklere imza atıyoruz” dedi.

Afyon Eber BES’de, bitki ve orman ürünleri atıklarının yanı sıra Eber Gölü’nde sazlıklarda yakıt olarak kullanılıyor. BES’lerde bitkisel atıklar enerjiye dönüştürülerek ekonomiye kazandırılırken, üreticinin de bunları bedeli karşılığında değerlendirmesi ve ek gelir sağlamasına imkân tanınıyor.