“Afyon sanayisiyle de adından söz ettirecek”

18 Ocak 2020

Kerim ÜLKER

Afyon Valisi Mustafa Tutulmaz, Afyon'un sanayide önemli adımlar attığını dile getirerek, " Gerek tarım gerekse mermer makinaları alanında önemli aşama kaydettik. Kaya taşıma aracında seri üretim için gün sayıyoruz. Bir başka girişimcimiz ise Airbus'a yedek parça üretecek. Bununla ilgili görüşmelerde de sona gelindi" dedi.

20’ye yakın makine üreten fabrika var

Afyonkarahisar Valiliği tarafından, Afyonkarahisar Belediyesi ile Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası'nın desteğiyle ‘Afyonkarahisar Ekonomi Basını Buluşması’nda konuşan Afyon Valisi Mustafa Tutulmaz, şehrin ekonomi, turizm, yatırım ve gastronomi alanındaki faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Afyon'un sanayide önemli adımlar attığını dile getiren Tutulmaz, "Afyon'da 20'ye yakın makine üreten fabrika bulunduğunu kaydetti.

Şehrin yıla yayılmış bir turizm bölgesi olduğunu kaydeden Tutulmaz, Afyon’un yatak kapasitesinin 27 bine ulaştığını aktardı. Tutulmaz, “11 adet 5 yıldızlı otelimiz mevcut. Kalkınma planlarında öngörülen rakam 75 bin adet. 2019'da 50 bini yabancı olmak üzere 1,7 milyon kişi konakladı. Bu rakamı bu yıl 2 milyona çıkarma hedefindeyiz. 12 ay turizm hizmeti veren Afyon’da otellerin ortalama doluluk oranı yüzde 70-80 civarında. Bu rakamlar ne Akdeniz’de ne de Ege Bölgesi’nde var” diye konuştu.

Şu anda yapımı süren 6 bin yatak kapasiteli otellerin yatırım tutarının 1,5-2 milyar lira düzeyinde olduğunu anlatan Tutulmaz, “Eklenecek 50 bin yatak kapasitesi ile bu rakam 10 milyar liraya çıkar. Şehirde sağlık endüstri merkezi kurma hedefimiz var ve 3 bin kişiye kadar rehabilitasyon hizmeti verilecek yer planlanıyor. Her türlü rehabilitasyon hizmeti burada sunulacak. Çalışmalar son aşamaya doğru ilerliyor. Kısa sürede ilimize kazandıracağız" dedi.

Afyon Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Karakuş, Afyonkarahisar'ın UNESCO tarafından verilen gastronomi şehri ünvanı verilen 36 şehirden birisi olduğunu, Türkiye'de kendileri dışında sadece 2 il bulunduğunu belirterek, belediyenin, yöresel yemeklerin sunulacağı gastronomi mutfağını hayata geçirdiğini, restoranın kısa süre içerisinde açılacağını söyledi.