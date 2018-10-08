Afyonkarahisar, coğrafi işaretlerde geleceğini arıyor

08 Ekim 2018

BARIŞ SEDEF

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası'nın (TSO) ev sahipliğinde ve Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı'nın (YüCİTA) katkılarıyla gerçekleştirilen 'Coğrafi İşaretlerde Afyonkarahisar Buluşması' seminerinde, coğrafi işaretler konusunda öne çıkan sorunlar ve yöresel ürünlerin başvuru sürçlerine ilişkin bilgi verildi. Coğrafi işaretlerin, ürünlerin tanınırlığını, bilinirliğini artırdığını ifade eden Afyonkarahisar TSO Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, "Yolların kesiştiği noktada olan ilimiz, kendine has birçok farklı ürüne sahip. Bu çerçevede coğrafi işaret başvurusu yaptığımız Şuhut Keşkeği, Afyon Lokumu ve Afyon Kaymaklı Ekmek Kadayıfı, inceleme aşamasında" şeklinde konuştu.

Afyon TSO'nun Afyonkarahisar'a ait 4 üründe coğrafi işaret tescilinin bulunduğunu kaydeden Serteser, "Odası olarak 4 üründe coğrafi işaret tescillemiş bulunuyoruz. Afyon Sucuğu 28 Mayıs 2004, Afyon Pastırması 13 Haziran 2004, Afyon Mermeri 3 Kasım 2004, Afyon Kaymağı da 7 Aralık 2005 tarihlerinden geçerli olmak üzere tescil edildi. Afyon Kaymağı ve Afyon Mermeri'nin menşe adı, Afyon Sucuğu ve Afyon Pastırması'nın ise mahreç işareti alındı. Afyon Manda Yoğurdu Coğrafi İşareti'nin alınması için çalışmalarımız ise devam ediyor" dedi.

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz ise coğrafi işaretlerin ürünlere değer kattığını kaydederek, "Sucuğumuz, lokumumuz ve daha birçok ürünümüz Afyonkarahisar'ın bir kimliği haline geldi" dedi.

Türkiye'nin AB'den tescili 3, Yunanistan'ın 106

YÜCİTA Başkanı Yavuz Tekelioğlu, coğrafi işaretler konusunda bu yıl 12'inci semineri gerçekleştirdiklerini ifade ederek, coğrafi işaret alınan ürünlerin ekonomik değerinin artığını kaydetti. Afyon'un Türkiye'deki önemli coğrafi işaret merkezlerinden birisi olduğunu ifade eden Tekelioğlu, "Afyonkarahisar'ın Türkiye'de tescil aldığı 7 ürünü var. İki ürünü ise AB'de tescilini bekliyor" dedi. Türkiye'nin Avrupa Birliği Coğrafi İşaret Tescilli 3 ürünün bulunduğunu kaydeden Tekelioğlu, "Bunlar Aydın İnciri, Gaziantep Baklavası ve Malatya Kayısısı, bizim yedide bir büyüklüğümüzde olan Yunanistan'ın bile 106 tescili var. Çok çalışmamız gerekiyor" diye konuştu.