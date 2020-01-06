Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Bakan Varank’ı ağırladı

06 Ocak 2020

Halim ASLAN /Afyon

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odasının İstişare ve Değerlendirme Toplantısına katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, sözlerine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın bir süre Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde de görev yapan ve 15 Temmuz Hain Darbe Girişiminde şehit olan ağabeyi merhum İlhan Varank’ı anarak başladı.

Bakan Varank’ın göreve başlaması ile birlikte sanayi ve teknoloji alanında atılım yapıldığını kaydeden Serteser, “Eylül 2019 da Ankara’da, açıklanan 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi’nin ülkemizin yol haritasını belirlemesi bakımından önemli olduğunu düşünüyorum. 2023 Sanayi ve Teknoloji Strateji Belgesi’nde yer alan Sanayinin Dijital Dönüşümü, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı, Bölgesel Kalkınma, İstihdam ve Markalaşma, Sürdürülebilir İlerleme İçin Beşeri Sermayenin Gelişimi, Açık Kaynak Platformu ve Türkiye’nin Yazılım Kapasitesinin Artırılması, Ulusal Blokzincir Altyapısı gibi başlıklar, Bakanlığın geniş ufkunu da gözler önüne sermektedir” diye konuştu.

“Türkiye’nin Otomobili’nin tüm ülkede heyecan oluşturduğunu vurgulayan Serteser, “Ülkemizin 60 yıllık hayalinin gerçeğe dönüştüğü, otomobil fikrinin ete kemiğe büründüğü tarihe not düşülen o büyük toplantıda, Türkiye’nin otomobil üretebileceğini, hatta otomotiv sektörünün önde gelen ülkelerinin bile imrenerek bakacağı bir faaliyet içinde bulunabileceğini ispatlamış olduk. Biz de Oda olarak, Türkiye’nin Otomobili’ni destekliyoruz” ifadelerini kullandı.

ATSO’nun Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı kurumlarla uyum içinde çalıştığına dikkat çeken Serteser, Oda olarak Afyonkarahisar ve bölge ekonomisinin daha da gelişmesi için taleplerini şöyle sıraladı; “Afyonkarahisar, yolların kesiştiği, Ankara, İzmir, Antalya, Konya, Denizli gibi büyükşehirlere en fazla 3,5-4 saatlik mesafede olan bir şehir. Zafer Havalimanı’na yakın bir bölgede, Orta ve Yüksek Teknolojili Organize Sanayi Bölgesi kurulması için çalışma yapıyoruz. Bu Organize Sanayi Bölgesi projesinin hayata geçirilmesi hâlinde, ilimizin konumu da dikkate alındığında büyük bir atılım yapacağı kanaatindeyiz” dedi. Afyonkarahisar, son yıllarda kaydettiği ilerleme ile termal turizmin de merkezi olduğuna vurgu yapan Serteser, “Hükümetin ilimiz için planladığı büyük bir proje olan Termal Kent’te en üst düzeyde sağlık hizmetleri verilecek; üretim ve AR-GE faaliyetleri yapılacaktır. Biz, Termal Kent’in Sağlık Endüstri Bölgesi olarak ilan edilmesi için gayret gösteriyoruz. Bu konuda bakanımız Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Valimiz Mustafa Tutulmaz, milletvekillerimiz, Belediye Başkanımız, Rektörlerimiz ve İl Genel Meclisi Başkanımız ile birlikte çalışma yürütüyoruz. Bu çalışmalarımızda Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Varank’ın desteklerinin şehrimiz için çok önemli olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Bakanlıktan bir diğer taleplerinin de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı İl Müdürlüğünün insan kaynaklarının güçlendirilmesi olduğunu ifade eden Serteser, “yine üyelerimizden gelen talep doğrultusunda KOSGEB desteklerinden yararlanan şirketlerin, bağlı bulundukları holding ortaklıklarından bağımsız olarak değerlendirilmesi gerektiğini de ifade etti. Öte yandan, ekonominin ihracat ve ithalat dengesi ile yol almakta olduğuna değinen Serteser, “ihracatımız düşük olduğunda cari açıkla karşı karşıya kalmaktayız. Bize göre, ithalat değeri 1 milyon dolardan fazla olan ürünlerin ülkemizde üretilmesi için, Kalkınma Ajansları vasıtasıyla sanayi ve üretim envanteri çıkarılmalı. Anadolu’da hangi firmanın nasıl bir üretim yapabileceği ortaya konulmalı ve envanter, yine Kalkınma Ajansları aracılığıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılmalıdır. Bu envanter ile ihtiyaçlar, bölgelerin durumu ve üretim kapasiteleri de tespit edilmelidir” dedi. Türkiyenin Otomobili’nin meydana getirdiği heyecanın, tüm Anadolu’ya yayılmasını arzu ettiklerini de dile getiren Serteser “Bu da, yerli ve milli otomobilimizin bazı parçalarının ya da yan sanayi ürünlerinin başta ilimiz olmak üzere Anadolu’da üretilmesi ile olacaktır. Ayrıca savunma yan sanayisinin kurulması için de ilimizde imkân vardır. İlimizdeki makine üreticisi olan firmalardan bu alanlarda yararlanılabilir” dedi

Vali Tutulmaz, Sanayi ve Turizm hızla gelişiyor



Toplantıda söz alan, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz da sanayileşme vurgusu yaparak Afyonkarahisar’ın son yıllarda geleneksel tarım üretiminden, turizm ve sanayi alanında da hızlı bir gelişim gösterdiğini, 2019 yılında yapılan çalışmalarla gastronomi alanında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na girerek, bu alandaki 3 şehirden birisi, termal alanında ise Tarihi Termal Kentler Birliği Üyesi olan, dünyadaki 42 şehirden biri olduğuna dikkat çekti. Kentte Şu anda 20’ye yakın makine üreten fabrika ya da atölyenin varlığına da değinen Tutulmaz “ilimizde fabrika kuran fabrikalar var, gerek tarım makineleri alanında, gerekse mermer makineleri alanında kaydedilen aşamalar, artarak devam edecektir. Savunma sanayi ve milli otomobil başta olmak üzere, yan sanayi üretimi yapabilecek fabrikalarımızın olduğunu burada söylemek isterim” dedi. Tutulmaz, Zafer Kalkınma Ajansı destekli güdümlü projenin de kısa zaman içinde hayata geçeceğini belirterek “Zafer Kalkınma Ajansı ilimizin kalkınmasına önemli katkılar sağlıyor. Şu anda mermer ile ilgili katma değerin artırılmasına yönelik Mermer Akademisi kurulması için çalışmalar son aşamaya geldi. Önümüzdeki 3 ay içinde faaliyete geçecek” ifadelerini kullandı.

Bakan Varank, yeni kurulan iki fonla, 750 milyon liralık kaynak sağlayacağız

Toplantıda söz alan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank “Sizleri üretime teşvik etmek için daha önce uygulanmamış politikalar geliştiriyoruz. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı bunlardan bir tanesi. Programla yerlileşmeyi merkeze alarak, öncelikli sektörlerdeki ürünleri ülkemizde üreteceğiz. Bu kapsamda ürünlerin; ithalat düzeylerini, cari açık etkilerini, küresel piyasa paylarını ve üretimde mevcut kabiliyetlerimizi detaylı şekilde çalıştık. Öncelikli ürün listeleri oluşturduk” diyen Varank, konuşmasına şöyle devam etti:

“Makine sektöründe çıktığımız ilk çağrının değerlendirme süreci hala devam ediyor. Önümüzdeki aylarda kimya, ilaç-tıbbi cihaz, otomotiv, elektronik ve raylı sistem araçları gibi alanlarda çağrılara çıkmayı planlıyoruz. Lütfen siz de bu çağrıları yakından takip edin ve programın bir parçası olun. Biz bu programda alıcı ve satıcıyı aynı anda destekliyor; tüm teşviklere tek pencere üzerinden başvuru imkanı getiriyoruz. Bir diğer vizyoner politikamız da yeni kurulan Teknoloji ve İnovasyon Fonu ile Bölgesel Kalkınma Fonu. Bu fonlarla 750 milyon liralık kaynağı teknolojiye, sanayiye, yeniliğe ve inovasyona mobilize edeceğiz. Böylece işletmelere uzun vadeli sermaye desteği sunarken onların faiz yükü altında ezilmelerine engel olacağız. Bahsettiğim bu fonlar KOBİ’lere, yenilikçi işletmelere ve iş kurmak isteyenlere açık. Dolayısıyla fikrim var, ama sermayem yok diyenlere buyurun size sermaye diyoruz ifadelerini kullandı.

2019 yılı ihracat rakamlarına da değinen Bakan Varank “İhracatımız 180 milyar doları aşarak Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdık. Ben, Afyonkarahisar’a gelmeden önce inceledim. Türkiye genelinde ihracat 2018’e göre ortalama yüzde 2 artarken, Afyonkarahisar’da bu oran yüzde 6’nın üzerinde gerçekleşmiş. Çelik, çimento-cam, otomotiv, iklimlendirme ve tekstil sektörlerinde ciddi sıçramalar görüyoruz. Artan sektörel çeşitlilik; şehrin sanayi öncülüğünde kalkınması ve istihdam olanaklarının artması açısından son derece sevindirici. Bugüne kadar Afyon’da 5.9 milyar liralık sabit yatırımı teşvik ederek, 10 bin vatandaşımızın istihdam edilmesini sağladık”dedi.

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser’in gündeme getirdiği talepler hakkında da değerlendirmede bulunan Bakan Varank, “İlde üretim altyapılarına da yatırımlarımız devam etti. 7 OSB’nin altyapılarını tamamladık. Merkez II OSB'nin kamulaştırma aşaması devam ediyor. Ancak; Merkez OSB’nin dışında kalan sanayi bölgelerimizde doluluk oranları maalesef istediğimiz seviyede değil. Merkeze yeni bir OSB kurmak istiyorsunuz, bunu elbette anlıyoruz. Mevcut sanayi bölgelerinden yeterince yararlanmadan, yeni bir OSB kurmak bütçeye ciddi bir mali yük getirecek. Talebinizi aldım, ilgili Genel Müdürüm fizibilitesini çalışacak. Bir başka talep de Sağlık Endüstri Bölgesi kurulmasına ilişkin. Şunu açık yüreklilikle ifade edeyim. İşin içinde sanayi üretimi ve Ar-Ge çalışmalarının öncü rol oynadığı bir plan varsa, biz Bakanlık olarak desteğimizi sunarız, bundan kuşkunuz olmasın. Afyonkarahisar inovasyon liderliğinde büyüsün diye, şehrimize bir teknopark da kazandırdık. Şundan herkesin emin olması lazım. Yeniliğe yapılan yatırım, orta ve uzun vadede misliyle size geri dönüyor” ifadelerini kullandı.



Konuşmasında “yerli otomobil” vurgusu da yapan Varank, “Dünyada otomotiv endüstrisi hızla değişirken, Türkiye'nin otomobili projesi ülkemize büyük fırsatlar sunacak. İşte biz de bunun gibi sanayi ve teknoloji projelerini desteklemeye devam edeceğiz. Savunma sanayinde elde ettiğimiz başarıyı, sanayinin tümüne yayacağız. Bakanlık olarak; gerek Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesiyle, gerekse KOSGEB ve TÜBİTAK desteklerimizle her zaman yanındayız. Sizlerin bu fırsatları en iyi şekilde değerlendireceğine inancım tam. 2020 yılı, ekonomide büyüme, istihdam ve başarıların yılı olacak. Hep birlikte Türkiye’yi daha ileriye, hak ettiği yerlere taşıyacağız” diye konuştu.

Bakan Varank,Türkiye’nin İlk Kaya Kamyonu “DEVE”yi test etti



Toplantının sonunda, heyetle birlikte, Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi ile İscehisar Mermer Bölgesinde incelemelerde bulunan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, çeşitli firmaları ziyaret ederek üretimleri yerinde inceledi. Bakan Varank, sırasıyla, İkbal Sucuk ve Şekerleme fabrikaları, Savrukoğlu Ziraat Makinaları, Cumhuriyet Sucukları ve Çakmak Mermer fabrikalarında incelemelerde bulunduktan sonra; İscehisar Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan ve Türkiye’nin ilk yerli üretim “Kaya Kamyonu” Deve’yi üreten şirket olan DEM-MAK’ı da ziyaret ederek kamyonu test etti. Varank’ın son durağı ise Avşar Maden Suyu Fabrikası oldu.



Toplantıya Bakan Varank’ın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi ve Afyonkarahisar Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Av. Ali Özkaya ve Av. İbrahim Yurdunuseven, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, İl Jandarma Alay Komutanı Hamza Çömez, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Dr. Mehmet Sıtkı Merdivenci, ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, ATSO Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Üyeleri, Meslek Komitesi Üyeleri, TOBB Afyonkarahisar Genç Girişimciler Kurulu Üyeleri ve çok sayıda iş insanı katıldı.