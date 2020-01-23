Afyonkarahisar TSO, KOBİ Hastanesi’yle sorunları çözmeyi hedefliyor

23 Ocak 2020

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (Afyonkarahisar TSO) tarafından sürdürülen KOBİ Hastanesi ve Avrupa Ağı projesi kapsamında Devlet Destekleri ve Finansa Erişim Semineri düzenlendi. Seminerin açılış konuşmasını yapan Afyonkarahisar TSO Başkanı Hüsnü Serteser, “Burada, üyelerimizin merak ettiği ve bize sıkça sorduğu devlet destekleri, kredi ve hibe imkânları hakkında ayrıntılı bilgiler edineceğiz. Günümüzde, işini büyütmek isteyenlerin karşılaştığı en büyük sorun, finansa erişim olarak göze çarpmaktadır. Üyelerimiz, hangi kurumun hangi şartlarda destek ve hibe verdiğini öğrendiğinde, yol haritasını daha kolay çizmekte ve hedefe daha kolay ulaşmaktadır. Bu yönüyle, seminerimizin son derece yararlı olacağını düşünüyorum” dedi.

Afyonkarahisar TSO tarafından sürdürülen KOBİ Hastanesi ve Avrupa Ağı Projesi hakkında da bilgi veren Serteser, “KOBİ Hastanesi ve Avrupa Ağı, Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu Teklif Çağrısı kapsamında Odamız tarafından hazırlanan, ülke çapındaki 100 proje içinde ilk 20’ye girerek destek kazanan bir projedir. İsmiyle ön plana çıkmış, hatta ‘Yeni bir hastane mi kuruyorsunuz’ soruları ile merak uyandırmıştır. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından da İstanbul’da yapılan Lansman Toplantısı’nda gündeme getirildi. Projemiz, aslında KOBİ’lerin ‘hastalık’ olarak nitelendirilebilecek sorunlarının adeta teşhis edilmesini, teşhis edilen sorunlar için reçete hazırlanarak KOBİ’lere yol gösterilmesini içeriyor. Bugün burada, projemizin ruhuna uygun verimli bir seminer düzenliyoruz. Seminer davetimize icabet eden ve sizlere değerli bilgilerini aktaracak olan Ticaret Bakanlığı ve Eximbank yetkililerine, İŞKUR, KOSGEB ve Kredi Garanti Fonu uzmanlarına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

KOBİ’lere mentorluk yapılacak

Serteser’in konuşmasının ardından Afyonkarahisar TSO Genel Sekreteri Ali Şenol, KOBİ Hastanesi ve Avrupa Ağı Projesi hakkında ayrıntılı bir sunum yaptı. Şenol, bu proje kapsamında Romanya ve Litvanya ziyaretlerinin gerçekleştirildiğini, Romanya ve Litvanya heyetlerinin de Afyonkarahisar’a gelerek incelemelerde bulunduğunu belirtti. Şenol, Afyonkarahisar’daki KOBİ’lerin yaşadığı sorunların çözülmesi amacıyla eğitim ve mentorluk hizmeti verileceğini aktardı.

Şenol’un sunumunun akabinde Ticaret Bakanlığı Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Kobi ve Destekleri Dairesi Ticaret Uzmanı Sercan Saydam, “İhracatta Sağlanan Devlet Destekleri” başlıklı sunum yaptı. Saydam, Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE), Pazara Giriş Belgeleri, Küresel Tedarik Zincirine Giriş, Pazar Araştırması ve Pazara Giriş, Yurtdışı Fuarları, Yurtdışı Birim-Marka-Tanıtımı, Tasarım Şirketleri, Tasarım Ofisleri ve İşbirliği Kuruluşlarının Desteklenmesi ile Marka ve Turquality başlıklarında destek sağlandığını aktardı. Saydam, Afyonkarahisar’ın UR-GE ve Pazara Giriş Belgeleri’nde pek çok vilayete göre iyi bir durumda olduğunu belirtti.