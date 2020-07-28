Afyonkarahisar TSO, salgın tedbirleriyle ‘güvenli’ belgesini aldı

28 Temmuz 2020

HALİM ASLAN-AFYON

Yeni tip koronavirüs salgınının Türkiye’de görüldüğü mart ayından itibaren salgından korunmak için bir dizi önlem alan Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), TSE COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi’yle, alınan önlemleri tescillemiş oldu. Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, “Üyelerimize en iyi hizmeti vermek için çalışıyoruz. Pandemi sürecinde üyelerimizi ve personelimizi koronavirüs salgınından korumak,,hizmet faaliyetimizin bir parçası. İlk günden itibaren, odamızda aldığımız tedbirlerle süreci başarılı bir şekilde yönettik, bundan sonra da rehavete kapılmadan aynı disiplinle yöneteceğiz” dedi.

Bu süreçte aldıkları önlemlere de değinen Serteser şu bilgileri verdi; Kapı kolları, pencereler, fotokopi makinaları gibi yoğun olarak, diğer kişilerle ortak kullanılan eşyaların sık sık dezenfekte edilmesi sağlanarak; günlük temizlik ve dezenfeksiyon çizelgesi tutulduğunu, oda hizmet binasına gelen üye ve misafirlerin ateş ölçümlerinin yapıldığını, bina girişi gibi tanımlı alanlara, ayaklı el dezenfektanları yerleştirildiğini, üye ve çalışanlarca giriş ve çıkışlarda kullanımının sağlandığını ve bekleme alanlarındaki oturma düzenlerinin mümkün olduğunca azaltılarak, sosyal mesafe korumasını sağlandığını söyledi.

Öte yandan, toplantı salonlarında da oturma düzeninin, fiziki mesafe kurallarına uygun olarak düzenlendiğini ve havalandırma sistemlerinin dışarıdan temiz hava alacak şekilde ayarlandığını, salon içinde maske kullanımının da zorunlu tutulduğunu ifade eden Serteser, asansörlerde kapasitesinin en fazla üçte biri kadar kullanımına izin verildiğini, ayrıca asansör girişlerinde temassız alkol bazlı el antisepitiği bulundurduklarını sözlerine ekledi.