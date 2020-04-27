Afyonkarahisar’da 19 bin çalışan için 'kısa çalışma'ya başvuruldu

27 Nisan 2020

Halim ASLAN / Afyon



Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, BloombergHT'de Gözde Özköseoğlu'nun sunduğu 'Günden Kalanlar' programında, koronavirüs salgınının ekonomiye etkilerinin azaltılması için yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Serteser, “Türkiye'de koronavirüsle mücadele noktasında alınan önlemler başlangıçta kısıtlı olsa da ilerleyen süreçte genişleyerek devam etti. İşten çıkarma yasağı gelmeden önce de Afyonkarahisar'daki işletmelerimiz hiç işçi çıkarmamıştı” dedi. Kısa çalışma ödeneğinin devreye girmesinin pek çok şirketi rahatlattığını dile getiren Serteser, ”Onay şartının kaldırılması hakikaten önemliydi. İlimizde şu ana kadar 2 bin 425 firma, 18 bin 606 çalışanı için kısa çalışma ödeneğine başvurdu, başvuru yapan 700 firmanın onayı geldi. Onay şartının kaldırılmasının ardından bunun hızla devam edeceğini düşünüyorum” diye konuştu. Serteser, değerlendirmesine şöyle devam etti:



“Afyonkarahisar mermerin başkenti olduğu gibi aynı zamanda termalin de başkenti, ilimizdeki 5 yıldızlı 10 otel ile birlikte diğer birçok otel de koronavirüs nedeniyle kapanmak zorunda kaldı. Neyse ki bu işletmelerin pek çoğu kısa çalışma ödeneğinden faydalandı.”



Mermer sektörünün ise halen çalışmaya devam ettiğini ama bir yavaşlamanın da görüldüğünü belirten Serteser, sürecin uzaması durumunda mermer işletmelerinin de bazı önemli tedbirleri almaya çalışacaklarını, Ramazan Bayramı sonrasında normalleşme sürecine geçilmesi durumunda ise işletmelerde tam kapasiteye geçişlerin başlayacağını düşündüğünü ifade etti.