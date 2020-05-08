Afyonkarahisar’ın toprak mamülleri ihracatı nisanda %52 arttı

08 Mayıs 2020

Halim ASLAN/Afyon

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, Nisan ayında Afyonkarahisar’dan 24 milyon 162 bin dolarlık ihracat yapıldığını söyledi.

Nisan ayı ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,5 gerilediğini ifade eden Serteser “Geçen yılın aynı ayında 27 milyon 884 bin dolar olan ihracatımız, bu yılın Nisan ayında 24 milyon 162 bin dolar oldu. Geçen yılın ilk dört ayında 114 milyon dolar gerçekleşen ihracatımız da bu yılın ilk dört ayında, yeni tip koronavirüsün de etkisiyle yüzde 10,7 gerileyerek 101,7 milyon dolar oldu” dedi.

Afyonkarahisar’dan birçok ülkeye ihracat yapıldığını kaydeden Serteser, 2019’un Nisan ayında 77 ülke 2 serbest bölgeye ihracat gerçekleştirilirken, bu yılın aynı ayında 71 ülke 1 serbest bölgeye ihracat yaptıklarını belirtti.

Bu yılın Nisan ayında en fazla ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29 artış ve 3 milyon 748 bin dolarla Çin Halk Cumhuriyetine yaptıklarını aktaran Serteser, geçen yılın aynı ayına göre büyük bir artış kaydederek 3 milyon 194 bin dolara ulaşan Suudi Arabistan’ın ise en fazla ihracat yapılan ikinci ülke olduğunu, üçüncü sıradaki ülkenin ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34 gerilemesine rağmen 2 milyon 793 bin dolarla ABD olduğunu kaydetti.

İlden yapılan ihraç ürünleri konusuna da değinen Sertser, çoğunluğu mermer olan madencilik sektör ihracatının, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9 civarında düşmesine karşın 13 milyon 525 bin dolarla ilk sırada yer aldığını, hemen ardından da, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35 artışla 3 milyon 501 bin dolara ulaşan ve çoğunluğu yumurta olan su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün geldiğini paylaştı.



Serteser, en çok ihracat yapan üçüncü sektörün ise, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 52 gibi önemli bir artışa imza atarak, gelirini 2 milyon 650 bin dolara çıkaran çimento, cam, seramik ve toprak mamülleri sektörü olduğunu söyledi.