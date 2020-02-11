Afyon’un Çin’e olan ihracatı yüzde 34 arttı

11 Şubat 2020

Halim ASLAN/Afyon



Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, Afyonkarahisar’ın ihracatının 2020’nin Ocak ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1 gerilediğini söyledi.



Serteser, “2019’un Ocak ayında 29 milyon 121 bin dolar olan ihracatımız, bu yılın aynı ayında 28 milyon 819 bin dolar oldu” dedi. 2020’nin Ocak ayında, en fazla ihracatın, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13 gerilemesine rağmen, 4 milyon 492 bin dolarla ABD’ye yapıldığını aktaran Serteser, Çin’e yapılan ihracatın ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34 artarak 4 milyon 146 bin dolar gerçekleştiğini belirtti.



Kentten yapılan en fazla ihracatta üçüncü sırayı ise 2 milyon 319 bin dolarla Kuveyt’in aldığını aktardı. İhracatta öne çıkan sektörlere de değinen Serteser, Çoğunluğu mermer olmak üzere, madencilik sektörü ihracatının, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15 artışla, 17 milyon 514 bin dolarla lokomotif rol üstlendiğini dile getiren Serteser, çoğunluğu yumurta olan su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü ihracatının ise Irak’ın ülkemizden yumurta alımını durdurmasının da etkisiyle bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 38 düşüşle 4 milyon 874 bin dolar gerçekleştiğini ifade etti.



Serteser, Çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri ihracatının da 2 milyon 9 bin dolarlık dışsatım ile en çok ihracat yapan üçüncü sektör olduğunu kaydetti. Serteser, bu verilerle kentin, ihracat yapan iller sıralamasında geçen yılın aynı ayına göre, iki basamak gerileyerek 30.sırada yer aldığını sözlerine ekledi.