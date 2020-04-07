Ağaoğlu Ailesi'nden teşekkür mesajı

07 Nisan 2020

Bursa’nın tanınmış iş insanlarından Arif Ağaoğlu, 24 Mart günü hayatını kaybetti. Otomotiv endüstrisine üretim yapan köklü tedarik firmalarından A-Plas’ın Yönetim Kurulu Başkanı olan Ağaoğlu’nun ailesi, zorlu süreçte yanlarında olan herkes için teşekkür mesajı yayımladı. Ağaoğlu Ailesi'nin teşekkür mesajı şöyle:

"Çok değerli Aile büyüğümüz, Sevgili Babamız, otomotiv sanayimizindDuayenlerinden, Yönetim Kurulu Başkanımız A-Plas Ltd. Şti’nin kurucusu Mümtaz İnsan Arif Ağaoğlu’nun,

4,5 yıllık zorlu tedavisinde tüm desteğini esirgemeyen Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğüne, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Baş Hekimliğine ve Hematoloji, Nefroloji Bölümlerine, Bursa Acıbadem Hastanesi’nin yöneticileri, hekimleri ve tüm personeline,



Ebedi yolculuğunda bizleri yalnız bırakmayan, cenaze törenine bu şartlarda katılan, telefon, e-posta, mesaj ve çiçek gönderip, hayır kuruluşlarına bağış yaparak taziyelerini bildirerek acımızı paylaşan başta;



Türkiye Cumhuriyeti Devlet Büyüklerimize, Koç Holding A.Ş.’nin değerli yöneticileri, Tofaş A.Ş.’nin değerli yöneticileri, Ford Otosan A.Ş.’nin değerli yöneticileri, Hyundai Assan A.Ş.’nin değerli yöneticileri olmak üzere tüm akrabalarımıza, dostlarımıza, sevenlerimize, hemşerilerimize, çalışanlarımıza, tedarikçilerimize, otomotiv sektörünün tüm paydaşlarına sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Nurlar içinde yatsın. Onun değerli mirasını daha ilerilere taşımak için var gücümüzle çalışacağız.

Saygılarımızla,"