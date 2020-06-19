AGÜ, yenilikçi üniversiteler arasında dünyada ilk 50'de

19 Haziran 2020

KAYSERİ-DÜNYA

Üniversitelerin topluma gerçek katkılarını değerlendirmek amacıyla, Hansa Üniversiteler Birliği tarafından oluşturulan ve bu yıl ilk kez başlatılan 2020 WURI Dünya Yenilikçi Üniversiteleri (Gerçek Etkili Dünya Üniversiteleri) sıralamasında Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), 41’inci sırada yer aldı. AGÜ ayrıca, yenilikçi uluslararasılaşma uygulamalarıyla öğrencilerine hareketlilik fırsatlarını tanıyan “Öğrenci Hareketliliği ve Ulaşılabilirlik” kategorisinde de 10’uncu sırada yer aldı. Hansa Üniversiteler Birliği’ne geçen yıl üye olan AGÜ, Stanford Üniversitesi, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü, Harvard gibi dünyanın en iyi üniversitelerinin yer aldığı sıralamaya Türkiye’den giren tek üniversitesi oldu.

AGÜ Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, sıralamanın üniversitelerin yenilikçi yönleri, sanayi-üniversite iş birlikleri, girişimcilik, etik değerler, öğrenci hareketliliği ve ulaşılabilirlik kriterleri değerlendirilerek yapıldığını söyledi. Sabuncuoğlu, AGÜ olarak dünyanın en prestijli yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından biri olan Times Higher Education’ın Toplumsal Etki Sıralaması’nda dünya üniversiteleri arasında üst üste iki yıl ilk 200’de yer aldıklarını bu yıl ise dünya üniversiteleri arasında 101-200 bandında yer alan tek Türk üniversitesi olduklarını anımsattı.