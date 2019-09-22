Ahilik kültürü Bursa’da konuşuldu

22 Eylül 2019

BURSA (DÜNYA) - Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı kanalıyla Tayyare Kültür Merkezi’nde organize edilen etkinliğe, Necatibey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Osmangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve davetiler katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanvekili Süleyman Çelik, anlamlı organizasyonda öğrencileri yalnız bırakmadı.

Uşak Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Mehmet Şeker, Uludağ Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. Hülya Taş, Vakıflar Genel Müdürlüğü Kültür ve Tescil Daire Başkanı Mevlüt Çam ve Tarihçi-Yazar Kazım Ceylan, panelde konuşmacı olarak yer aldı. Prof.Dr. Şeker, ‘Fütüvvet Hareketinde Ahilerin Yeri’, Doç.Dr. Taş, ‘Bursa’da Ahilik Kültürü’, Vakıflar Genel Müdürlüğü Kültür ve Tescil Daire Başkanı Çam, ‘Vakıflar Işığında Ahiliğin Köklü Geçmişi’ ve Tarihçi-Yazar Ceylan da ‘Ahiliğin Türk İslam Medeniyeti’ne Tesiri’ konu başlıklarıyla sunumlar yaptı. 32. Ahilik Haftası sebebiyle gerçekleştirilen panel sonrasında katılımcılara, Büyükşehir Belediyesi tarafından aşure ikram edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanvekili Süleyman Çelik, ‘Ahi Evran ve Hacı Bayram-ı Veli hazretlerinin tavsiyesiyle kurulan’, toplumda birlik ve beraberliğin oluşturulmasında altın niteliğinde tavsiyeleri içeren manevi bir hazine olduğunu ifade etti. Anadolu coğrafyasının ahilik ilkeleri sayesinde asırlar boyunca dayanışma içerisinde yaşadığını belirten Çelik, “Ahilik, birlik ve beraberliğimizin en önemli göstergelerinden biri olmuştur. Ahilikte zengin, fakir ayrımı yapılmaz. Çalışmak ve üretmek, alın teri ile kazanmak esastır” dedi. Ahiliğin iyi ahlak, doğruluk, kardeşlik ve yardımseverliğin birleştiği bir sosyo-ekonomik bir düzen olduğunu vurgulayan Çelik, “Dünya değişse de bu güzel değerler, nitelikli toplum oluşturulmasının vazgeçilmezidir. İşimizi daha iyi yapacağız. Herkes işini iyi yaparsa, o zaman ülkemiz topyekûn güçlü hale gelecek. Türkiye ekonomisi, daha büyük ve verimli, esnafımızın işi-gücü yerinde olacaktır” diye konuştu.