Ahmet Erdal Antalya’da yılın girişimcisi seçildi

16 Aralık 2019

Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) 17. Girişimcilik Ödülleri sahiplerine verildi.

ANSİAD Başkanı Akın Akıncı ödül töreninde yaptığı konuşmada, gençlere yenilikçi fikirler üretme, inovatif düşünme ve teknolojik girişimler konusunda vizyon geliştirmelerine katkı koymaya devam edeceklerini söyledi. Akıncı, şunları kaydetti.

“Girişimcilik alanında Türkiye'nin en kapsamlı etkinliklerinden biri olan ANSİAD Girişimcilik Günleri 2017'de ‘İnsan için teknoloji’ , 2018 'de ‘Krizde Tekno Girişim’ bu yıl da ‘Değer Katan Akıllı Teknolojiler’ konusuyla gençlerimize çeşitli sektörlerdeki girişimler ve inovasyonlar hakkında bilgilendirmeyi, aynı zamanda onları motive edip, kendi hikayelerini oluşturmada itici bir güç olmayı hedef olarak benimsiyoruz.''

TÜSİAD Başkanı Kaslowski

TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski de , Antalya’nın önde gelen sektörlerinden olan tarımın, sensörler, Internet of Things gibi dijital teknolojilerle yüksek katma değer yaratılabilen sektörlerden biri olarak öne çıktığını belirtti. Kaslowski, şöyle konuştu.

“Tarımda, dijital teknolojiler sayesinde elde edilen verilerle gözlem ve ölçmeye imkan veren, ‘precision agriculture’ gittikçe yaygınlaşıyor. Antalya bölge ekonomisi için olduğu kadar, ülkemiz ekonomisi ve istihdamı için de son derece önemli bir yeri olan turizm sektöründe cironun, karlılığın ve katma değerin artırılması için dijital platformların kullanılması çok önemli.''

Bu arada ANSİAD 17. Girişimcilik Günleri etkinliklerine TÜRKONFED Başkan Yardımcısı Ali Eroğlu ve BAKSİFED Başkanı Abdullah Erdoğan ile çok sayıda iş insanı da katıldı.

Başarılı girişimci Ahmet Erdal

2019 ANSİAD Yılın Girişimcisi Ödülü: KOD Yazılım Ltd.Şti. Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü, ANSİAD Üyesi Ahmet Erdal.

ANSİAD Girişimcilik Günleri Güngör Pekşen Özel Ödülü: Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ve ANSİAD Turizm Sektörü Üyesi Prof. Dr. Yusuf M. Örnek.

7. İş Fikri Yarışmasının kazananları

Ön Lisans ve Lisans kategorisi birincisi: ''Boogha Akıllı Priz'' ile Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencisi öğrencileri Kaan Kartal, Celil Buğra Karacan, Mustafa Kosif, Burakhan Doğan.

Ön Lisans ve Lisans kategorisi ikincisi: ''Online Geri Dönüşüm'' ile Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Recep Tayyip Çam.

Ön Lisans ve Lisans kategorisi üçüncüsü: ''Arı Saldırılarına Karşın Doğal Yara Bandı”'' ile Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğrencileri Sedef Sena Sertel, Gizem Orun, Murat Kodaloğlu.

Yüksek Lisans ve Doktora kategorisi birincisi: ''Yeni Nesil Nanomalzeme Tabanlı Biyouyumlu Pedikül Vida Üretimi'' projesi ile Akdeniz Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Hakan Çakın, Prof. Dr. Afşin Güngör, Araştırma Görevlisi Dr. Hasan Özdoğan, Dr. Öğretim Görevlisi Onur Karaman, Öğretim Görevlisi Yiğit Ali Üncü.

Yüksek Lisans ve Doktora kategorisi ikincisi :''Raylı Sistemlerde Yapısal Bozulma Tespit Cihazı'' projesi ile Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencileri Emre Uygun, Elif Ceren Gök.

Yüksek Lisans ve Doktora kategorisi üçüncüsü: ''Nanorobotlar ile Kanserli Hücrelerin Tespiti ve Yok Edilmesi'' projesi Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğrencisi Mücahit Mutlu Atış.