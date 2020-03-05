AİBPA Toplantısı korana virüsü nedeniyle iptal edildi.

05 Mart 2020

FİKRİ CİNOKUR

Antalya Belek Sueno Oteli'nde TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un ev sahipliğinde, 7-8 Mart 2020 tarihlerinde yapılması planlanan Türkiye’nin dönem başkanı olduğu, 43 üye ülkeden meclis başkanları ve parlamenter heyetler ile gözlemci üyelerin katılacağı Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi’nin (AİBPA) 7. Meclis Başkanları zirvesi ve 16. Genel Kurulu korana virüsü nedeniyle iptal edildiği öğrenildi.

Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada ise gerekçe gösterilmeden toplantının iptal edildiği belirtildi.

Akdeniz İçin Birlik (AiB), Avrupa Birliği (AB) ile AB üyesi olmayan Akdeniz ülkeleri arasındaki işbirliğine kalıcı ve kurumsal bir işbirliği çerçevesi oluşturulması amacıyla 1995 yılında başlatılan Avrupa-Akdeniz İşbirliği Sürecinin yerini almak üzere 13 Temmuz 2008 tarihinde Paris'te düzenlenen Avrupa-Akdeniz Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesinde kuruldu.

Akdeniz için Birlik, siyasi diyalog platformu, bölgesel, alt bölgesel ve sınırötesi projeler yoluyla Akdeniz'de işbirliğinin artırılmasına katkı yapacak bir oluşum olarak tasarlanmıştır.

2004 yılında faaliyete başlayan ve AiB’in parlamenter boyutunu oluşturan Akdeniz için Birlik Parlamenter Asamblesi AB üyesi ülkeler, AB üyesi olmayan Akdenizli ülkeler ve Avrupa Parlamentosu parlamenterlerinden oluşmaktadır. Türkiye, AiB-PA’da TBMM üyesi 7 milletvekili ile temsil ediliyor.